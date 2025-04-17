https://ria.ru/20250417/spetsoperatsiya-2011800924.html

ВСУ потеряли до 320 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки

ВСУ потеряли до 320 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки - РИА Новости, 17.04.2025

ВСУ потеряли до 320 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 320 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T13:39:00+03:00

2025-04-17T13:39:00+03:00

2025-04-17T13:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 320 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники четырех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Катериновка, Полтавка, Северск и Яблоновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск составили до 320 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, уничтожены шесть складов боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)