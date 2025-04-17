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ВСУ потеряли до 320 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки - РИА Новости, 17.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:39 17.04.2025 (обновлено: 13:42 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/spetsoperatsiya-2011800924.html
ВСУ потеряли до 320 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 320 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки - РИА Новости, 17.04.2025
ВСУ потеряли до 320 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 320 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T13:39:00+03:00
2025-04-17T13:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 320 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники четырех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Катериновка, Полтавка, Северск и Яблоновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск составили до 320 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, уничтожены шесть складов боеприпасов.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 320 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки

МО: ВСУ потеряли до 320 боевиков и 5 бронемашин в зоне действий "Юга" за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-30
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 320 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники четырех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Катериновка, Полтавка, Северск и Яблоновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери украинских войск составили до 320 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, уничтожены шесть складов боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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