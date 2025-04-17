https://ria.ru/20250417/spetsoperatsiya-2011724340.html
Российские военные разбили в Воздвиженке элитный отряд ВСУ
Российские военные разбили в Воздвиженке элитный отряд ВСУ - РИА Новости, 17.04.2025
Российские военные разбили в Воздвиженке элитный отряд ВСУ
Соединения 425-го штурмового полка ВСУ "Скала" трижды штурмовали Воздвиженку в ДНР, но отступили с потерями, сообщил РИА Новости штурмовик 5-й гвардейской... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T06:26:00+03:00
2025-04-17T06:26:00+03:00
2025-04-17T08:59:00+03:00
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АВДЕЕВКА, 17 апр — РИА Новости. Соединения 425-го штурмового полка ВСУ "Скала" трижды штурмовали Воздвиженку в ДНР, но отступили с потерями, сообщил РИА Новости штурмовик 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской армии группировки войск "Центр" с позывным Саб."Попадались элитные подразделения, если они их так считают, батальон "Скала". Штурмовое их (ВСУ. — Прим. ред.) подразделение, полк штурмовой 425-й. Они заезжают на Bradley, начинают зачищать наши позиции. Крайний раз они заезжали в населенный пункт Воздвиженка, попытались зачистить, закрепиться, но у них ничего не получилось. Они три раза заезжали, мы их выбили силами личного состава и FPV", — рассказал командир штурмового взвода.По его словам, элитный украинский отряд выбили из населенного пункта, противник понес существенные потери. После этого ВСУ собрали остатки личного состава и отступили, не достигнув результата.Об освобождении Воздвиженки Минобороны сообщило 19 января. Это село находится на северо-западном краю Очеретинских высот, контроль над ним открывает путь на трассу Красноармейск — Константиновка. Если ее удастся перерезать, это усложнит логистику ВСУ в самой Константиновке и расположенном рядом Часовом Яре.
https://ria.ru/20250416/ukraine-2011632816.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, красноармейск, константиновка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Красноармейск, Константиновка
Российские военные разбили в Воздвиженке элитный отряд ВСУ
Российские военные разбили в Воздвиженке элитный отряд ВСУ "Скала"
АВДЕЕВКА, 17 апр — РИА Новости. Соединения 425-го штурмового полка ВСУ "Скала" трижды штурмовали Воздвиженку в ДНР, но отступили с потерями, сообщил РИА Новости штурмовик 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской армии группировки войск "Центр" с позывным Саб.
"Попадались элитные подразделения, если они их так считают, батальон "Скала". Штурмовое их (ВСУ. — Прим. ред.) подразделение, полк штурмовой 425-й. Они заезжают на Bradley, начинают зачищать наши позиции. Крайний раз они заезжали в населенный пункт Воздвиженка, попытались зачистить, закрепиться, но у них ничего не получилось. Они три раза заезжали, мы их выбили силами личного состава и FPV", — рассказал командир штурмового взвода.
По его словам, элитный украинский отряд выбили из населенного пункта, противник понес существенные потери. После этого ВСУ собрали остатки личного состава и отступили, не достигнув результата.
Об освобождении Воздвиженки Минобороны сообщило 19 января. Это село находится на северо-западном краю Очеретинских высот, контроль над ним открывает путь на трассу Красноармейск — Константиновка. Если ее удастся перерезать, это усложнит логистику ВСУ в самой Константиновке и расположенном рядом Часовом Яре.