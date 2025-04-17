https://ria.ru/20250417/spetsoperatsiya-2011724340.html

Российские военные разбили в Воздвиженке элитный отряд ВСУ

Российские военные разбили в Воздвиженке элитный отряд ВСУ - РИА Новости, 17.04.2025

Российские военные разбили в Воздвиженке элитный отряд ВСУ

Соединения 425-го штурмового полка ВСУ "Скала" трижды штурмовали Воздвиженку в ДНР, но отступили с потерями, сообщил РИА Новости штурмовик 5-й гвардейской... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T06:26:00+03:00

2025-04-17T06:26:00+03:00

2025-04-17T08:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

красноармейск

константиновка

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АВДЕЕВКА, 17 апр — РИА Новости. Соединения 425-го штурмового полка ВСУ "Скала" трижды штурмовали Воздвиженку в ДНР, но отступили с потерями, сообщил РИА Новости штурмовик 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской армии группировки войск "Центр" с позывным Саб."Попадались элитные подразделения, если они их так считают, батальон "Скала". Штурмовое их (ВСУ. — Прим. ред.) подразделение, полк штурмовой 425-й. Они заезжают на Bradley, начинают зачищать наши позиции. Крайний раз они заезжали в населенный пункт Воздвиженка, попытались зачистить, закрепиться, но у них ничего не получилось. Они три раза заезжали, мы их выбили силами личного состава и FPV", — рассказал командир штурмового взвода.По его словам, элитный украинский отряд выбили из населенного пункта, противник понес существенные потери. После этого ВСУ собрали остатки личного состава и отступили, не достигнув результата.Об освобождении Воздвиженки Минобороны сообщило 19 января. Это село находится на северо-западном краю Очеретинских высот, контроль над ним открывает путь на трассу Красноармейск — Константиновка. Если ее удастся перерезать, это усложнит логистику ВСУ в самой Константиновке и расположенном рядом Часовом Яре.

https://ria.ru/20250416/ukraine-2011632816.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

красноармейск

константиновка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, красноармейск, константиновка