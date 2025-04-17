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Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 17.04.2025
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05:13 17.04.2025 (обновлено: 05:39 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/spetsoperatsiya-2011722048.html
Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в Харьковской области
Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 17.04.2025
Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в Харьковской области
Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T05:13:00+03:00
2025-04-17T05:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 17 апр — РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны. "Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" артиллерийского соединения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" выполнил задачу по уничтожению пункта временной дислокации и военной техники ВСУ в Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции", — говорится в сводке.Уточняется, что воздушная разведка помогла выявить скопление личного состава и техники противника. &quot;Артиллеристский расчет, находившийся на боевом дежурстве, принял координаты расположения скопления живой силы ВСУ. После чего расчет боевой машины &quot;Ураган&quot; прибыл на огневую позицию, произвел развертывание и нанес ракетный удар 220-миллиметровыми реактивными снарядами по противнику. В результате огневого поражения все выявленные цели были уничтожены, противник понес потери в бронетехнике и живой силе&quot;, — добавили в ведомстве.Корректировка артогня и фиксация уничтожения целей осуществлялась расчетами разведывательных БПЛА.По последним данным Минобороны, за сутки в зоне ответственности группировки "Запад" ВСУ потеряли до 230 военных. Они также лишились танка, бронетранспортера М113 и бронеавтомобиля HMMWV, шесть автомобилей, а также пяти орудий полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую гаубицу FH-70.
https://ria.ru/20250416/ukraine-2011632816.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в Харьковской области

Артиллеристы группы Запад уничтожили пункт дислокации ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 апр — РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
"Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" артиллерийского соединения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" выполнил задачу по уничтожению пункта временной дислокации и военной техники ВСУ в Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции", — говорится в сводке.
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Уточняется, что воздушная разведка помогла выявить скопление личного состава и техники противника.
«

"Артиллеристский расчет, находившийся на боевом дежурстве, принял координаты расположения скопления живой силы ВСУ. После чего расчет боевой машины "Ураган" прибыл на огневую позицию, произвел развертывание и нанес ракетный удар 220-миллиметровыми реактивными снарядами по противнику. В результате огневого поражения все выявленные цели были уничтожены, противник понес потери в бронетехнике и живой силе", — добавили в ведомстве.

Корректировка артогня и фиксация уничтожения целей осуществлялась расчетами разведывательных БПЛА.
По последним данным Минобороны, за сутки в зоне ответственности группировки "Запад" ВСУ потеряли до 230 военных. Они также лишились танка, бронетранспортера М113 и бронеавтомобиля HMMWV, шесть автомобилей, а также пяти орудий полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую гаубицу FH-70.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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