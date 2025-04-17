https://ria.ru/20250417/spetsoperatsiya-2011722048.html

Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в Харьковской области

Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 17.04.2025

Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в Харьковской области

Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T05:13:00+03:00

2025-04-17T05:13:00+03:00

2025-04-17T05:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801562974_0:144:3385:2048_1920x0_80_0_0_0686ddf61a6f3ad6a3359f57fabfa986.jpg

ЛУГАНСК, 17 апр — РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны. "Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" артиллерийского соединения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" выполнил задачу по уничтожению пункта временной дислокации и военной техники ВСУ в Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции", — говорится в сводке.Уточняется, что воздушная разведка помогла выявить скопление личного состава и техники противника. "Артиллеристский расчет, находившийся на боевом дежурстве, принял координаты расположения скопления живой силы ВСУ. После чего расчет боевой машины "Ураган" прибыл на огневую позицию, произвел развертывание и нанес ракетный удар 220-миллиметровыми реактивными снарядами по противнику. В результате огневого поражения все выявленные цели были уничтожены, противник понес потери в бронетехнике и живой силе", — добавили в ведомстве.Корректировка артогня и фиксация уничтожения целей осуществлялась расчетами разведывательных БПЛА.По последним данным Минобороны, за сутки в зоне ответственности группировки "Запад" ВСУ потеряли до 230 военных. Они также лишились танка, бронетранспортера М113 и бронеавтомобиля HMMWV, шесть автомобилей, а также пяти орудий полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую гаубицу FH-70.

https://ria.ru/20250416/ukraine-2011632816.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харьковская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность