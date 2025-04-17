https://ria.ru/20250417/spetsoperatsiya-2011721558.html
Группировка "Запад" уничтожила 41 пункт управления БПЛА
Группировка "Запад" уничтожила 41 пункт управления БПЛА - РИА Новости, 17.04.2025
Группировка "Запад" уничтожила 41 пункт управления БПЛА
Подразделения группировки войск "Запад" уничтожили 13 миномётных расчетов ВСУ, 41 пункт управления БПЛА и четыре станции спутниковой связи Starlink, сообщил РИА РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T05:09:00+03:00
2025-04-17T05:09:00+03:00
2025-04-17T05:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" уничтожили 13 миномётных расчетов ВСУ, 41 пункт управления БПЛА и четыре станции спутниковой связи Starlink, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "За сутки потери противника составили до 230 военнослужащих… пять орудий полевой артиллерии, в том числе гаубица FH-70, а также 13 миномётных расчетов. Также уничтожен 41 пункт управления БПЛА, четыре станции спутниковой связи Starlink", - сказал Бигма на видео от Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" уничтожила 41 пункт управления БПЛА
Группировка Запад уничтожила 41 пункт управления БПЛА и четыре станции Starlink