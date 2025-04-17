https://ria.ru/20250417/spetsoperatsiya-2011721558.html

Группировка "Запад" уничтожила 41 пункт управления БПЛА

Группировка "Запад" уничтожила 41 пункт управления БПЛА - РИА Новости, 17.04.2025

Группировка "Запад" уничтожила 41 пункт управления БПЛА

Подразделения группировки войск "Запад" уничтожили 13 миномётных расчетов ВСУ, 41 пункт управления БПЛА и четыре станции спутниковой связи Starlink, сообщил РИА РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T05:09:00+03:00

2025-04-17T05:09:00+03:00

2025-04-17T05:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840112936_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_12e584e32ae506ecc159603236b9d04d.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" уничтожили 13 миномётных расчетов ВСУ, 41 пункт управления БПЛА и четыре станции спутниковой связи Starlink, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "За сутки потери противника составили до 230 военнослужащих… пять орудий полевой артиллерии, в том числе гаубица FH-70, а также 13 миномётных расчетов. Также уничтожен 41 пункт управления БПЛА, четыре станции спутниковой связи Starlink", - сказал Бигма на видео от Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)