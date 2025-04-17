https://ria.ru/20250417/spetsoperatsiya-2011712052.html

Российский офицер рассказал о боях за Елизаветовку

Российский офицер рассказал о боях за Елизаветовку - РИА Новости, 17.04.2025

Российский офицер рассказал о боях за Елизаветовку

Ожесточенные бои за Елизаветовку (ДНР) длились больше месяца и не ослабевали ни на минуту, сообщил РИА Новости заместитель командира 5-ой гвардейской отдельной... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T01:20:00+03:00

2025-04-17T01:20:00+03:00

2025-04-17T01:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

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АВДЕЕВКА, 17 апр – РИА Новости. Ожесточенные бои за Елизаветовку (ДНР) длились больше месяца и не ослабевали ни на минуту, сообщил РИА Новости заместитель командира 5-ой гвардейской отдельной мотострелковой бригады им. А. В. Захарченко 51-ой гвардейской армии центральной группировки войск с позывным "Узник". "Был мгновенный прорыв, но потом ожесточенные бои, которые длились больше месяца. Они (ВСУ – ред.) нас выбивали, поэтому мы потом приняли вторую попытку штурма на технике. Также противник в первые дни, когда мы первый раз высадились в населенном пункте, принял контратаку на технике", – рассказал "Узник". По его словам, после освобождения населенного пункта Возвиженка (ДНР) штурмовые отряды 5-ой бригады стали успешно продвигаться в сторону Елизаветовки по лесопосадкам и командование приняло решение совершить прорыв с применением тяжелой техники. "Каждый дом, каждый, скажем так, даже сарай был с окопом. То есть окопаны окопы. Также на момент нашего захода никто не ожидал, что мы туда зайдем, там находились минометные батареи, соответственно, тоже окопанные позиции, АГСы. Позиции АГС. То есть населенный пункт, как таковой, это целый окопанный опорный пункт", – добавил офицер. Также собеседник агентства особо отметил, что противник отчаянно сопротивлялся и активные боевые действия за Елизаветовку велись круглосуточно, не ослабевая ни на минуту. В распоряжении РИА Новости имеются кадры операции по освобождению населенного пункта Елизаветовка, которые агентству предоставил "Узник". Минобороны 13 апреля заявляло об освобождении населенного пункта Елизаветовка в Донецкой Народной Республике силами центральной группировки войск ВС РФ.

https://ria.ru/20250416/naemniki-2011524700.html

https://ria.ru/20250416/ukraine-2011632816.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность