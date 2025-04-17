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Российский офицер рассказал о боях за Елизаветовку - РИА Новости, 17.04.2025
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Российский офицер рассказал о боях за Елизаветовку
Российский офицер рассказал о боях за Елизаветовку - РИА Новости, 17.04.2025
Российский офицер рассказал о боях за Елизаветовку
Ожесточенные бои за Елизаветовку (ДНР) длились больше месяца и не ослабевали ни на минуту, сообщил РИА Новости заместитель командира 5-ой гвардейской отдельной... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T01:20:00+03:00
2025-04-17T01:20:00+03:00
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АВДЕЕВКА, 17 апр – РИА Новости. Ожесточенные бои за Елизаветовку (ДНР) длились больше месяца и не ослабевали ни на минуту, сообщил РИА Новости заместитель командира 5-ой гвардейской отдельной мотострелковой бригады им. А. В. Захарченко 51-ой гвардейской армии центральной группировки войск с позывным "Узник". "Был мгновенный прорыв, но потом ожесточенные бои, которые длились больше месяца. Они (ВСУ – ред.) нас выбивали, поэтому мы потом приняли вторую попытку штурма на технике. Также противник в первые дни, когда мы первый раз высадились в населенном пункте, принял контратаку на технике", – рассказал "Узник". По его словам, после освобождения населенного пункта Возвиженка (ДНР) штурмовые отряды 5-ой бригады стали успешно продвигаться в сторону Елизаветовки по лесопосадкам и командование приняло решение совершить прорыв с применением тяжелой техники. "Каждый дом, каждый, скажем так, даже сарай был с окопом. То есть окопаны окопы. Также на момент нашего захода никто не ожидал, что мы туда зайдем, там находились минометные батареи, соответственно, тоже окопанные позиции, АГСы. Позиции АГС. То есть населенный пункт, как таковой, это целый окопанный опорный пункт", – добавил офицер. Также собеседник агентства особо отметил, что противник отчаянно сопротивлялся и активные боевые действия за Елизаветовку велись круглосуточно, не ослабевая ни на минуту. В распоряжении РИА Новости имеются кадры операции по освобождению населенного пункта Елизаветовка, которые агентству предоставил "Узник". Минобороны 13 апреля заявляло об освобождении населенного пункта Елизаветовка в Донецкой Народной Республике силами центральной группировки войск ВС РФ.
https://ria.ru/20250416/naemniki-2011524700.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российский офицер рассказал о боях за Елизаветовку

Ожесточенные бои за Елизаветовку в ДНР длились больше месяца

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллеристы ВС РФ заряжают 152-мм гаубицу "Мста-Б" в зоне СВО
Артиллеристы ВС РФ заряжают 152-мм гаубицу Мста-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Артиллеристы ВС РФ заряжают 152-мм гаубицу "Мста-Б" в зоне СВО. Архивное фото
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АВДЕЕВКА, 17 апр – РИА Новости. Ожесточенные бои за Елизаветовку (ДНР) длились больше месяца и не ослабевали ни на минуту, сообщил РИА Новости заместитель командира 5-ой гвардейской отдельной мотострелковой бригады им. А. В. Захарченко 51-ой гвардейской армии центральной группировки войск с позывным "Узник".
"Был мгновенный прорыв, но потом ожесточенные бои, которые длились больше месяца. Они (ВСУ – ред.) нас выбивали, поэтому мы потом приняли вторую попытку штурма на технике. Также противник в первые дни, когда мы первый раз высадились в населенном пункте, принял контратаку на технике", – рассказал "Узник".
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По его словам, после освобождения населенного пункта Возвиженка (ДНР) штурмовые отряды 5-ой бригады стали успешно продвигаться в сторону Елизаветовки по лесопосадкам и командование приняло решение совершить прорыв с применением тяжелой техники.
"Каждый дом, каждый, скажем так, даже сарай был с окопом. То есть окопаны окопы. Также на момент нашего захода никто не ожидал, что мы туда зайдем, там находились минометные батареи, соответственно, тоже окопанные позиции, АГСы. Позиции АГС. То есть населенный пункт, как таковой, это целый окопанный опорный пункт", – добавил офицер.
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Также собеседник агентства особо отметил, что противник отчаянно сопротивлялся и активные боевые действия за Елизаветовку велись круглосуточно, не ослабевая ни на минуту.
В распоряжении РИА Новости имеются кадры операции по освобождению населенного пункта Елизаветовка, которые агентству предоставил "Узник".
Минобороны 13 апреля заявляло об освобождении населенного пункта Елизаветовка в Донецкой Народной Республике силами центральной группировки войск ВС РФ.
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