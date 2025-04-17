https://ria.ru/20250417/sovkombank-2011906570.html

Кредитный рейтинг Совкомбанка повышен до "AA.ru", прогноз стабильный

Кредитный рейтинг Совкомбанка повышен до "AA.ru", прогноз стабильный - РИА Новости, 17.04.2025

Кредитный рейтинг Совкомбанка повышен до "AA.ru", прогноз стабильный

Рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) повысило кредитный рейтинг ПАО "Совкомбанк" с уровня "AA-.ru" до "AA.ru" с прогнозом "стабильный", РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T19:46:00+03:00

2025-04-17T19:46:00+03:00

2025-04-17T19:46:00+03:00

совкомбанк

банки

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) повысило кредитный рейтинг ПАО "Совкомбанк" с уровня "AA-.ru" до "AA.ru" с прогнозом "стабильный", сообщает банк. Как отмечается в сообщении, эксперты НКР отметили сильную бизнес-франшизу банка, устойчивый и прибыльный рост на протяжении последних десятилетий, высокую диверсификацию бизнеса, а также развитую цифровую платформу и успешную адаптацию бизнес-модели к текущим рыночным условиям. НКР также отмечает высокое качество корпоративного управления и эффективную стратегию органического и неорганического развития банка, подтвержденную успешной интеграцией приобретенных активов и укреплением рыночных позиций после присоединения ООО "ХКФ Банк".

https://ria.ru/20250414/stavka-2011218208.html

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2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

совкомбанк, банки