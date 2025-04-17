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Кредитный рейтинг Совкомбанка повышен до "AA.ru", прогноз стабильный - РИА Новости, 17.04.2025
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19:46 17.04.2025
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Кредитный рейтинг Совкомбанка повышен до "AA.ru", прогноз стабильный
Кредитный рейтинг Совкомбанка повышен до "AA.ru", прогноз стабильный - РИА Новости, 17.04.2025
Кредитный рейтинг Совкомбанка повышен до "AA.ru", прогноз стабильный
Рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) повысило кредитный рейтинг ПАО "Совкомбанк" с уровня "AA-.ru" до "AA.ru" с прогнозом "стабильный", РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T19:46:00+03:00
2025-04-17T19:46:00+03:00
совкомбанк
банки
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) повысило кредитный рейтинг ПАО "Совкомбанк" с уровня "AA-.ru" до "AA.ru" с прогнозом "стабильный", сообщает банк. Как отмечается в сообщении, эксперты НКР отметили сильную бизнес-франшизу банка, устойчивый и прибыльный рост на протяжении последних десятилетий, высокую диверсификацию бизнеса, а также развитую цифровую платформу и успешную адаптацию бизнес-модели к текущим рыночным условиям. НКР также отмечает высокое качество корпоративного управления и эффективную стратегию органического и неорганического развития банка, подтвержденную успешной интеграцией приобретенных активов и укреплением рыночных позиций после присоединения ООО "ХКФ Банк".
https://ria.ru/20250414/stavka-2011218208.html
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совкомбанк, банки
Совкомбанк, Банки
Кредитный рейтинг Совкомбанка повышен до "AA.ru", прогноз стабильный

НКР повысило кредитный рейтинг Совкомбанка до "AA.ru"

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип Совкомбанка
Логотип Совкомбанка - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) повысило кредитный рейтинг ПАО "Совкомбанк" с уровня "AA-.ru" до "AA.ru" с прогнозом "стабильный", сообщает банк.
Как отмечается в сообщении, эксперты НКР отметили сильную бизнес-франшизу банка, устойчивый и прибыльный рост на протяжении последних десятилетий, высокую диверсификацию бизнеса, а также развитую цифровую платформу и успешную адаптацию бизнес-модели к текущим рыночным условиям.
НКР также отмечает высокое качество корпоративного управления и эффективную стратегию органического и неорганического развития банка, подтвержденную успешной интеграцией приобретенных активов и укреплением рыночных позиций после присоединения ООО "ХКФ Банк".
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