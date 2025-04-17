https://ria.ru/20250417/sotsseti-2011824807.html

Назван топ-3 тем в соцсетях России: политика, военная тематика, животные

Назван топ-3 тем в соцсетях России: политика, военная тематика, животные - РИА Новости, 17.04.2025

Назван топ-3 тем в соцсетях России: политика, военная тематика, животные

Политика, военная тематика и животные вошли в топ-3 тем в социальных сетях России в марте 2025 года. Такие данные привел директор по стратегическим... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T15:34:00+03:00

2025-04-17T15:34:00+03:00

2025-04-17T16:28:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Политика, военная тематика и животные вошли в топ-3 тем в социальных сетях России в марте 2025 года. Такие данные привел директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Черный, выступая на форуме, который проходит на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Как показало свежее исследование "Социальные сети в России: цифры и тренды, весна 2025", тематики, связанные с личным, духовным и нематериальным, переживают "небольшой откат" после роста в 2024 году; а вот интерес к потреблению и некоторым видам досуга — напротив, полностью восстановился по сравнению с прошлым годом.В исследование включены суммарные данные по активной аудитории в социальных медиа (социальные сети, блоги, форумы, геосервисы, отзовики, маркетплейсы, публичные каналы мессенджеров, комментарии к новостным статьям).По словам эксперта, в этом году установлен рекорд: к марту 2025 года по сравнению с мартом 2024 года объем ежемесячного контента вырос минимально на 4,3 процента, в то время как ежемесячный прирост активных авторов вырос на рекордные за весь период наблюдений 22,5 процента."В марте мы насчитали 83,8 млн авторов соцмедиа в России. Эти авторы создали в общей сложности 1,93 млрд сообщений в марте. Первую строчку занимает ВКонтакте — 20,3 процента", — заявил он. При этом эксперт призвал разграничить созданный на территории России контент от русскоязычного: так, лидером сегмента соцмедиа на русском языке стал Telegram с 1,1 млрд сообщений."Telegram сегодня практически достиг максимума медийного потенциала, однако возможности "горизонтального общения", например, чатов, сейчас продолжают развиваться: число авторов растет, а контента больше не добавляется", — добавил Черный.Отдельно спикер акцентировал внимание на уверенном росте российских площадок — как по количеству авторов, так и по объему публикуемого контента. "Стабильность и рост демонстрируют Одноклассники, также в этом году очень сильно вырос Дзен. Не может не радовать примерно двукратный рост Rutube", — отметил он.Кроме того, эксперт обратил внимание на популярность маркетплейсов, которые, как и предсказывали ранее специалисты Brand Analytics, начинают внедрять в работу блогерские "механики", позволяющие площадкам конкурировать с привычными социальными сетями."В том году мы часто рассказывали о тренде, связанном с ростом популярности маркетплейсов и отзовиков: доля была 17 процентов, сейчас уже 20 процентов. Осенью мы говорили, что будет явная конкуренция между классическими соцсетями и маркетплейсами, которые будут добавлять блогерскую механику. Например, Wildberries запустил Wibes. Это уже существует", — пояснил эксперт.Brand Analytics Forum — экспертная площадка, охватывающая все ключевые аспекты использования аналитики социальных медиа для решения задач государства. В рамках сессий спикеры обсуждают использование аналитики для эффективных коммуникаций представителей государства и исполнительной власти, а также для анализа состояния социальной сферы. Отдельная сессия посвящена использованию ИИ в исследованиях и в процессах принятия решений.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия, brand analytics, telegram, одноклассники, социальный навигатор