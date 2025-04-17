https://ria.ru/20250417/solikamsk-2011888549.html
В Соликамске проверят данные об отсутствии пандуса в доме с инвалидом
В Соликамске проверят данные об отсутствии пандуса в доме с инвалидом - РИА Новости, 17.04.2025
В Соликамске проверят данные об отсутствии пандуса в доме с инвалидом
Прокуратура проверит информацию о женщине-инвалиде в Пермском крае, вынужденной добираться до своей квартиры ползком на четвереньках, так как в доме нет... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T18:12:00+03:00
2025-04-17T18:12:00+03:00
2025-04-17T18:12:00+03:00
происшествия
пермский край
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ПЕРМЬ, 17 апр - РИА Новости. Прокуратура проверит информацию о женщине-инвалиде в Пермском крае, вынужденной добираться до своей квартиры ползком на четвереньках, так как в доме нет пандуса, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве. Ранее местные СМИ сообщили, что в пермском Соликамске женщина-инвалид уже 9 лет вынуждена ползком на четвереньках добираться до своей квартиры, так как в многоквартирном доме нет специального пандуса. "Организована проверка по информации, распространяемой в сети интернет, о нарушении прав женщины-инвалида, проживающей в Соликамском округе", - рассказали в ведомстве. Также прокуратура проверит исполнение законов о социальной защите инвалидов и оценит работу сотрудников, ответственных за организацию доступной среды. Собеседница агентства пояснила, что прокуратура несколько месяцев назад попросила местные власти оценить технические возможности обустройства пандуса в этом жилом доме. Пока проблема не разрешилась. Суд потребовал от органов местного самоуправления решить вопрос до конца 2025 года.
https://ria.ru/20250414/obschestvo-2011065018.html
https://ria.ru/20250408/samara-2009982903.html
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происшествия, пермский край, соликамск
Происшествия, Пермский край, Соликамск
В Соликамске проверят данные об отсутствии пандуса в доме с инвалидом
Прокуратура начала проверку данных о доме с женщиной-инвалидом в Соликамске
ПЕРМЬ, 17 апр - РИА Новости. Прокуратура проверит информацию о женщине-инвалиде в Пермском крае, вынужденной добираться до своей квартиры ползком на четвереньках, так как в доме нет пандуса, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.
Ранее местные СМИ сообщили, что в пермском Соликамске
женщина-инвалид уже 9 лет вынуждена ползком на четвереньках добираться до своей квартиры, так как в многоквартирном доме нет специального пандуса.
"Организована проверка по информации, распространяемой в сети интернет, о нарушении прав женщины-инвалида, проживающей в Соликамском округе", - рассказали в ведомстве.
Также прокуратура проверит исполнение законов о социальной защите инвалидов и оценит работу сотрудников, ответственных за организацию доступной среды.
Собеседница агентства пояснила, что прокуратура несколько месяцев назад попросила местные власти оценить технические возможности обустройства пандуса в этом жилом доме. Пока проблема не разрешилась. Суд потребовал от органов местного самоуправления решить вопрос до конца 2025 года.