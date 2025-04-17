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Все главы стран СНГ приедут на парад Победы в Москву

Все главы стран СНГ приедут на парад Победы в Москву - РИА Новости, 17.04.2025

Все главы стран СНГ приедут на парад Победы в Москву

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр - РИА Новости. Все главы стран СНГ приедут 9 мая в Москву на торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил генсек РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T18:13:00+03:00

2025-04-17T18:13:00+03:00

2025-04-17T18:13:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

москва

сергей лебедев

дмитрий песков

снг

80-летие победы в великой отечественной войне

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр - РИА Новости. Все главы стран СНГ приедут 9 мая в Москву на торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил генсек СНГ Сергей Лебедев. "Я с радостью и удовлетворением, как и вы, хочу сообщить, что все главы государств СНГ 9 мая будут на торжествах в Москве", - заявил Лебедев, выступая на заседании Совета МПА СНГ. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами сообщил, что Россия ожидает на Параде Победы более 20 глав государств и правительств.

https://ria.ru/20241225/pobeda-1991246415.html

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россия, москва, сергей лебедев, дмитрий песков, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне