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Все главы стран СНГ приедут на парад Победы в Москву - РИА Новости, 17.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:13 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/sng-2011888894.html
Все главы стран СНГ приедут на парад Победы в Москву
Все главы стран СНГ приедут на парад Победы в Москву - РИА Новости, 17.04.2025
Все главы стран СНГ приедут на парад Победы в Москву
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр - РИА Новости. Все главы стран СНГ приедут 9 мая в Москву на торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил генсек РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T18:13:00+03:00
2025-04-17T18:13:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
москва
сергей лебедев
дмитрий песков
снг
80-летие победы в великой отечественной войне
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр - РИА Новости. Все главы стран СНГ приедут 9 мая в Москву на торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил генсек СНГ Сергей Лебедев. "Я с радостью и удовлетворением, как и вы, хочу сообщить, что все главы государств СНГ 9 мая будут на торжествах в Москве", - заявил Лебедев, выступая на заседании Совета МПА СНГ. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами сообщил, что Россия ожидает на Параде Победы более 20 глав государств и правительств.
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россия, москва, сергей лебедев, дмитрий песков, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Москва, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, СНГ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Все главы стран СНГ приедут на парад Победы в Москву

Генсек СНГ Лебедев: все главы стран СНГ приедут 9 мая в Москву на Парад Победы

© РИА Новости / Алексей МайшевВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Вид на башни Московского Кремля. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр - РИА Новости. Все главы стран СНГ приедут 9 мая в Москву на торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил генсек СНГ Сергей Лебедев.
"Я с радостью и удовлетворением, как и вы, хочу сообщить, что все главы государств СНГ 9 мая будут на торжествах в Москве", - заявил Лебедев, выступая на заседании Совета МПА СНГ.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами сообщил, что Россия ожидает на Параде Победы более 20 глав государств и правительств.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияМоскваСергей ЛебедевДмитрий ПесковСНГ80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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