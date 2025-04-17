В России ограничили скорость всех прокатных электросамокатов
Скорость всех прокатных электросамокатов в РФ ограничили до 20 км/ч
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДевушка у пункта проката электросамокатов на одной из улиц в Москве
Девушка у пункта проката электросамокатов на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Операторы кикшеринга Whoosh, "МТС Юрент" и "Яндекс go" снизили скорость электросамокатов до 20 километров в час, говорится в совместном сообщении операторов.
Этот порог на 20 процентов ниже максимально разрешенной скорости СИМ по правилам дорожного движения, указано в пресс-релизе.
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"Мера направлена на ограничение неосознанных пользователей, которые резкими маневрами на тротуаре создают аварийные ситуации и мешают пешеходам", — говорится в публикации.
Контролировать это будет специальный IoT-модуль.
Контролировать это будет специальный IoT-модуль.
В сообщении также сказано, что пользователи СИМ ездят в среднем со скоростью 17-20 километров в час, но есть и те, кто разгоняется сильнее.
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"Долю людей с агрессивным стилем вождения оценивают менее чем в процент от всех", — говорится в релизе.
В феврале московский департамент транспорта заявил, что аренда электросамоката в столице теперь будет возможна только после прохождения верификации через Mos ID.
Отмечается, что единая верификация через портал mos.ru сделает поездки на электросамокатах удобнее и безопаснее для всех участников движения, позволит быстрее привлекать к ответственности нарушителей ПДД, исключит допуск в сервис проката детей и подростков.
Отмечается, что единая верификация через портал mos.ru сделает поездки на электросамокатах удобнее и безопаснее для всех участников движения, позволит быстрее привлекать к ответственности нарушителей ПДД, исключит допуск в сервис проката детей и подростков.