https://ria.ru/20250417/skorost-2011795289.html

В России ограничили скорость всех прокатных электросамокатов

В России ограничили скорость всех прокатных электросамокатов - РИА Новости, 17.04.2025

В России ограничили скорость всех прокатных электросамокатов

Операторы кикшеринга Whoosh, "МТС Юрент" и "Яндекс go" снизили скорость электросамокатов до 20 километров в час, говорится в совместном сообщении операторов. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T13:19:00+03:00

2025-04-17T13:19:00+03:00

2025-04-17T16:04:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Операторы кикшеринга Whoosh, "МТС Юрент" и "Яндекс go" снизили скорость электросамокатов до 20 километров в час, говорится в совместном сообщении операторов.Этот порог на 20 процентов ниже максимально разрешенной скорости СИМ по правилам дорожного движения, указано в пресс-релизе."Мера направлена на ограничение неосознанных пользователей, которые резкими маневрами на тротуаре создают аварийные ситуации и мешают пешеходам", — говорится в публикации.Контролировать это будет специальный IoT-модуль.В сообщении также сказано, что пользователи СИМ ездят в среднем со скоростью 17-20 километров в час, но есть и те, кто разгоняется сильнее."Долю людей с агрессивным стилем вождения оценивают менее чем в процент от всех", — говорится в релизе.В феврале московский департамент транспорта заявил, что аренда электросамоката в столице теперь будет возможна только после прохождения верификации через Mos ID.Отмечается, что единая верификация через портал mos.ru сделает поездки на электросамокатах удобнее и безопаснее для всех участников движения, позволит быстрее привлекать к ответственности нарушителей ПДД, исключит допуск в сервис проката детей и подростков.

https://ria.ru/20250409/elektrosamokaty-2010136885.html

https://ria.ru/20250311/mintrans-2004302515.html

https://ria.ru/20250317/elektrosamokat-2005537721.html

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общество, россия, яндекс, мтс, москва, электросамокат