Рейтинг@Mail.ru
В России ограничили скорость всех прокатных электросамокатов - РИА Новости, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 17.04.2025 (обновлено: 16:04 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/skorost-2011795289.html
В России ограничили скорость всех прокатных электросамокатов
В России ограничили скорость всех прокатных электросамокатов - РИА Новости, 17.04.2025
В России ограничили скорость всех прокатных электросамокатов
Операторы кикшеринга Whoosh, "МТС Юрент" и "Яндекс go" снизили скорость электросамокатов до 20 километров в час, говорится в совместном сообщении операторов. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T13:19:00+03:00
2025-04-17T16:04:00+03:00
общество
россия
яндекс
мтс
москва
электросамокат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005540643_0:98:3295:1951_1920x0_80_0_0_d9e3e6bb818f82e33aa04a3abaa17aee.jpg
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Операторы кикшеринга Whoosh, "МТС Юрент" и "Яндекс go" снизили скорость электросамокатов до 20 километров в час, говорится в совместном сообщении операторов.Этот порог на 20 процентов ниже максимально разрешенной скорости СИМ по правилам дорожного движения, указано в пресс-релизе."Мера направлена на ограничение неосознанных пользователей, которые резкими маневрами на тротуаре создают аварийные ситуации и мешают пешеходам", — говорится в публикации.Контролировать это будет специальный IoT-модуль.В сообщении также сказано, что пользователи СИМ ездят в среднем со скоростью 17-20 километров в час, но есть и те, кто разгоняется сильнее.&quot;Долю людей с агрессивным стилем вождения оценивают менее чем в процент от всех&quot;, — говорится в релизе.В феврале московский департамент транспорта заявил, что аренда электросамоката в столице теперь будет возможна только после прохождения верификации через Mos ID.Отмечается, что единая верификация через портал mos.ru сделает поездки на электросамокатах удобнее и безопаснее для всех участников движения, позволит быстрее привлекать к ответственности нарушителей ПДД, исключит допуск в сервис проката детей и подростков.
https://ria.ru/20250409/elektrosamokaty-2010136885.html
https://ria.ru/20250311/mintrans-2004302515.html
https://ria.ru/20250317/elektrosamokat-2005537721.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005540643_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_5dbd1fe529c411653887a815d2ec010b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, яндекс, мтс, москва, электросамокат
Общество, Россия, Яндекс, МТС, Москва, электросамокат
В России ограничили скорость всех прокатных электросамокатов

Скорость всех прокатных электросамокатов в РФ ограничили до 20 км/ч

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДевушка у пункта проката электросамокатов на одной из улиц в Москве
Девушка у пункта проката электросамокатов на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Девушка у пункта проката электросамокатов на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Операторы кикшеринга Whoosh, "МТС Юрент" и "Яндекс go" снизили скорость электросамокатов до 20 километров в час, говорится в совместном сообщении операторов.
Этот порог на 20 процентов ниже максимально разрешенной скорости СИМ по правилам дорожного движения, указано в пресс-релизе.
Молодые люди катаются на электросамокатах по Болотной набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
МВД поддержало идею о спецпарковках для электросамокатов
9 апреля, 02:08
"Мера направлена на ограничение неосознанных пользователей, которые резкими маневрами на тротуаре создают аварийные ситуации и мешают пешеходам", — говорится в публикации.

Контролировать это будет специальный IoT-модуль.
Люди катаются на электросамокатах в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Минтранс подготовил проект изменений ПДД, касающийся самокатов
11 марта, 13:21
В сообщении также сказано, что пользователи СИМ ездят в среднем со скоростью 17-20 километров в час, но есть и те, кто разгоняется сильнее.
«

"Долю людей с агрессивным стилем вождения оценивают менее чем в процент от всех", — говорится в релизе.

В феврале московский департамент транспорта заявил, что аренда электросамоката в столице теперь будет возможна только после прохождения верификации через Mos ID.

Отмечается, что единая верификация через портал mos.ru сделает поездки на электросамокатах удобнее и безопаснее для всех участников движения, позволит быстрее привлекать к ответственности нарушителей ПДД, исключит допуск в сервис проката детей и подростков.
Правила езды на электросамокате: требования, запреты и штрафы за нарушение - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Правила езды на электросамокате: требования, запреты и штрафы за нарушение
17 марта, 17:22
 
ОбществоРоссияЯндексМТСМоскваэлектросамокат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала