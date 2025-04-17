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Более 92% детей-сирот Липецкой области живут в семьях - РИА Новости, 17.04.2025
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Липецкая область
 
11:21 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/siroty-2011765798.html
Более 92% детей-сирот Липецкой области живут в семьях
Более 92% детей-сирот Липецкой области живут в семьях - РИА Новости, 17.04.2025
Более 92% детей-сирот Липецкой области живут в семьях
В результате профилактики социального сиротства в Липецкой области с 2023 года сократилось число детей, оставшихся без попечения родителей, более 92%... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T11:21:00+03:00
2025-04-17T11:21:00+03:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
мария львова-белова
сироты
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ЛИПЕЦК, 17 апр — РИА Новости. В результате профилактики социального сиротства в Липецкой области с 2023 года сократилось число детей, оставшихся без попечения родителей, более 92% детей-сирот живут в семьях, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой. Рабочая поездка Уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в Липецкую область состоялась в рамках Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства, пояснил Артамонов. По его словам, эта работа в регионе проводится согласно "дорожной карте", разработанной на 2023-2025 годы. Она включает в себя маршрутизацию детей, нуждающихся в помощи государства с учетом состояния здоровья и статуса. Важным аспектом является совершенствование профилактики безнадзорности. Активно проводится грантовая работа. В числе таких проектов "Юная мама", "Родительский мост", "Осознанное родительство", центр "Беседка". В результате проведенных мероприятий за два года в роддомах Липецкой области сократилось число отказников, а также детей, у которых лишены или ограничены в правах оба родителя. "Наша задача – обеспечить счастливое детство всем детям, в том числе оставшимся без родителей. Мы видим, что реализуемые в регионе меры дают результаты, но есть что улучшить и куда двигаться вперед. Надеемся, что данные нам рекомендации позволят это сделать", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20250416/artamonov-2011521475.html
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липецкая область, игорь артамонов, мария львова-белова, сироты
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Мария Львова-Белова, Сироты
Более 92% детей-сирот Липецкой области живут в семьях

Свыше 92% детей-сирот Липецкой области воспитываются в семьях

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Игорь Артамонов на встрече с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой
Губернатор Игорь Артамонов на встрече с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Игорь Артамонов на встрече с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой
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ЛИПЕЦК, 17 апр — РИА Новости. В результате профилактики социального сиротства в Липецкой области с 2023 года сократилось число детей, оставшихся без попечения родителей, более 92% детей-сирот живут в семьях, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой.
Рабочая поездка Уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в Липецкую область состоялась в рамках Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства, пояснил Артамонов. По его словам, эта работа в регионе проводится согласно "дорожной карте", разработанной на 2023-2025 годы. Она включает в себя маршрутизацию детей, нуждающихся в помощи государства с учетом состояния здоровья и статуса. Важным аспектом является совершенствование профилактики безнадзорности. Активно проводится грантовая работа. В числе таких проектов "Юная мама", "Родительский мост", "Осознанное родительство", центр "Беседка". В результате проведенных мероприятий за два года в роддомах Липецкой области сократилось число отказников, а также детей, у которых лишены или ограничены в правах оба родителя.
"Наша задача – обеспечить счастливое детство всем детям, в том числе оставшимся без родителей. Мы видим, что реализуемые в регионе меры дают результаты, но есть что улучшить и куда двигаться вперед. Надеемся, что данные нам рекомендации позволят это сделать", – отметил Артамонов.
Артамонов: акция Бессмертный полк пройдет очно в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновМария Львова-БеловаСироты
 
 
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