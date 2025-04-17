https://ria.ru/20250417/siroty-2011765798.html

Более 92% детей-сирот Липецкой области живут в семьях

Более 92% детей-сирот Липецкой области живут в семьях - РИА Новости, 17.04.2025

Более 92% детей-сирот Липецкой области живут в семьях

В результате профилактики социального сиротства в Липецкой области с 2023 года сократилось число детей, оставшихся без попечения родителей, более 92%... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T11:21:00+03:00

2025-04-17T11:21:00+03:00

2025-04-17T11:21:00+03:00

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

мария львова-белова

сироты

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ЛИПЕЦК, 17 апр — РИА Новости. В результате профилактики социального сиротства в Липецкой области с 2023 года сократилось число детей, оставшихся без попечения родителей, более 92% детей-сирот живут в семьях, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой. Рабочая поездка Уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в Липецкую область состоялась в рамках Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства, пояснил Артамонов. По его словам, эта работа в регионе проводится согласно "дорожной карте", разработанной на 2023-2025 годы. Она включает в себя маршрутизацию детей, нуждающихся в помощи государства с учетом состояния здоровья и статуса. Важным аспектом является совершенствование профилактики безнадзорности. Активно проводится грантовая работа. В числе таких проектов "Юная мама", "Родительский мост", "Осознанное родительство", центр "Беседка". В результате проведенных мероприятий за два года в роддомах Липецкой области сократилось число отказников, а также детей, у которых лишены или ограничены в правах оба родителя. "Наша задача – обеспечить счастливое детство всем детям, в том числе оставшимся без родителей. Мы видим, что реализуемые в регионе меры дают результаты, но есть что улучшить и куда двигаться вперед. Надеемся, что данные нам рекомендации позволят это сделать", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20250416/artamonov-2011521475.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов, мария львова-белова, сироты