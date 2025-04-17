https://ria.ru/20250417/siriya-2011804082.html
Россия и Катар выступили за единство Сирии
Россия и Катар выступили за единство Сирии - РИА Новости, 17.04.2025
Россия и Катар выступили за единство Сирии
Россия и Катар выступают за единство Сирии, ее территориальную целостность и скорейшую нормализацию ситуации через диалог, сообщили в Кремле. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T13:53:00+03:00
2025-04-17T13:53:00+03:00
2025-04-17T14:29:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россия и Катар выступают за единство Сирии, ее территориальную целостность и скорейшую нормализацию ситуации через диалог, сообщили в Кремле.Переговоры президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани проходят в Кремле. Аль Тани находится в России с официальным визитом."Россия и Катар последовательно выступают в пользу обеспечения ее единства, суверенитета, территориальной целостности, скорейшей комплексной нормализации ситуации через широкий общенациональный диалог при учете интересов всех политических сил и этноконфессиональных групп", - говорится в материалах к переговорам.
https://ria.ru/20250417/katar-2011808371.html
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россия, катар, сирия, в мире, владимир путин
Россия, Катар, Сирия, В мире, Владимир Путин
Россия и Катар выступили за единство Сирии
Кремль: Россия и Катар выступили за единство Сирии