https://ria.ru/20250417/siriya-2011804082.html

Россия и Катар выступили за единство Сирии

Россия и Катар выступили за единство Сирии - РИА Новости, 17.04.2025

Россия и Катар выступили за единство Сирии

Россия и Катар выступают за единство Сирии, ее территориальную целостность и скорейшую нормализацию ситуации через диалог, сообщили в Кремле. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T13:53:00+03:00

2025-04-17T13:53:00+03:00

2025-04-17T14:29:00+03:00

россия

катар

сирия

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россия и Катар выступают за единство Сирии, ее территориальную целостность и скорейшую нормализацию ситуации через диалог, сообщили в Кремле.Переговоры президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани проходят в Кремле. Аль Тани находится в России с официальным визитом."Россия и Катар последовательно выступают в пользу обеспечения ее единства, суверенитета, территориальной целостности, скорейшей комплексной нормализации ситуации через широкий общенациональный диалог при учете интересов всех политических сил и этноконфессиональных групп", - говорится в материалах к переговорам.

https://ria.ru/20250417/katar-2011808371.html

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россия, катар, сирия, в мире, владимир путин