https://ria.ru/20250417/siriya-2011727253.html
Россотрудничество поставило на паузу прием сирийских студентов в вузы
Россотрудничество поставило на паузу прием сирийских студентов в вузы - РИА Новости, 17.04.2025
Россотрудничество поставило на паузу прием сирийских студентов в вузы
Россотрудничество как минимум в 2025 году поставило на паузу прием сирийских студентов в российские вузы из-за политической ситуации в стране, заявил РИА... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T07:13:00+03:00
2025-04-17T07:13:00+03:00
2025-04-17T07:17:00+03:00
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федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россотрудничество как минимум в 2025 году поставило на паузу прием сирийских студентов в российские вузы из-за политической ситуации в стране, заявил РИА Новости замглавы агентства Павел Шевцов."Мы активно ведем работу по квоте правительства Российской Федерации по обучению студентов. К сожалению, в этом году не будет студентов из Сирии, но будут те, которые сейчас заканчивают один уровень образования и переходят на другой. Вот с этими студентами мы активно взаимодействуем и будем предоставлять квоту правительства", - сказал Шевцов.Он отметил, что пауза связана с политической ситуацией в стране и массой технических вопросов, в частности отсутствия загранпаспортов у сирийцев."Там как таковой власти нет, не говоря уже о полноценной работе государственных органов, которые могли бы рассмотреть на должном уровне проблематику, выдать паспорта… Мы готовы были (содействовать - ред.) со своей стороны, но общеполитическая ситуация и нефункционирование большинства органов госвласти приводит к тому, что мы вынуждены взять паузу как минимум в этом году", - заключил он.В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
https://ria.ru/20250414/siriya-2011220052.html
https://ria.ru/20250313/mid-2004749166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире, сирия, башар асад, ахмед аш-шараа, дамаск (город)
Россия, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире, Сирия, Башар Асад, Ахмед аш-Шараа, Дамаск (город)
Россотрудничество поставило на паузу прием сирийских студентов в вузы
Прием сирийских студентов в вузы поставили на паузу из-за ситуации в стране