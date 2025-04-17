https://ria.ru/20250417/siriya-2011727253.html

Россотрудничество поставило на паузу прием сирийских студентов в вузы

Россотрудничество поставило на паузу прием сирийских студентов в вузы - РИА Новости, 17.04.2025

Россотрудничество поставило на паузу прием сирийских студентов в вузы

Россотрудничество как минимум в 2025 году поставило на паузу прием сирийских студентов в российские вузы из-за политической ситуации в стране, заявил РИА... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T07:13:00+03:00

2025-04-17T07:13:00+03:00

2025-04-17T07:17:00+03:00

россия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россотрудничество как минимум в 2025 году поставило на паузу прием сирийских студентов в российские вузы из-за политической ситуации в стране, заявил РИА Новости замглавы агентства Павел Шевцов."Мы активно ведем работу по квоте правительства Российской Федерации по обучению студентов. К сожалению, в этом году не будет студентов из Сирии, но будут те, которые сейчас заканчивают один уровень образования и переходят на другой. Вот с этими студентами мы активно взаимодействуем и будем предоставлять квоту правительства", - сказал Шевцов.Он отметил, что пауза связана с политической ситуацией в стране и массой технических вопросов, в частности отсутствия загранпаспортов у сирийцев."Там как таковой власти нет, не говоря уже о полноценной работе государственных органов, которые могли бы рассмотреть на должном уровне проблематику, выдать паспорта… Мы готовы были (содействовать - ред.) со своей стороны, но общеполитическая ситуация и нефункционирование большинства органов госвласти приводит к тому, что мы вынуждены взять паузу как минимум в этом году", - заключил он.В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.

https://ria.ru/20250414/siriya-2011220052.html

https://ria.ru/20250313/mid-2004749166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире, сирия, башар асад, ахмед аш-шараа, дамаск (город)