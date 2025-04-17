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Детские лагеря в России примут более шести миллионов школьников в 2025 году
Детские лагеря в России примут более шести миллионов школьников в 2025 году - РИА Новости, 17.04.2025
Детские лагеря в России примут более шести миллионов школьников в 2025 году
Более 40,5 тысяч детских лагерей РФ в 2025 году должны принять порядка 6 миллионов школьников, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T15:24:00+03:00
2025-04-17T15:24:00+03:00
2025-04-17T15:56:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Более 40,5 тысяч детских лагерей РФ в 2025 году должны принять порядка 6 миллионов школьников, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "В этом году более 40,5 тысяч лагерей должны принять порядка 6 миллионов школьников", - сказал заместитель председателя правительства, слова которого приводит его аппарат. Чернышенко добавил, что в Год защитника Отечества необходимо бережно относиться к отдыху всех детей, особенно – детей участников СВО. "Во всех федеральных детских центрах необходимо провести патриотические смены, посвященные 80-летию Великой Победы. Крайне важно, чтобы об истории славных побед рассказывали наши нынешние герои–участники СВО", - отметил вице-премьер. Зампред правительства напомнил, что по поручению президента РФ в этом году также будут внедрены информационно-аналитические панели, которые помогут следить за ходом оздоровительной кампании.
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общество, россия, дмитрий чернышенко, социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Социальный навигатор, Детские вопросы, Детский отдых
Детские лагеря в России примут более шести миллионов школьников в 2025 году
Чернышенко: более 40 тысяч российских детских лагерей примут детей в 2025 году