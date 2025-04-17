https://ria.ru/20250417/shishin-2011862891.html

Шишина назначили главным тренером сборной России по плаванию

Шишина назначили главным тренером сборной России по плаванию - РИА Новости, 17.04.2025

Шишина назначили главным тренером сборной России по плаванию

Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) объявила на своем официальном сайте о назначении Андрея Шишина главным тренером сборной России по плаванию. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T16:36:00+03:00

2025-04-17T16:36:00+03:00

2025-04-17T16:36:00+03:00

спорт

сергей чепик

евгений рылов

плавание

водные виды

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) объявила на своем официальном сайте о назначении Андрея Шишина главным тренером сборной России по плаванию. Шишин сменил на этой должности Сергея Чепика, об истечении контракта с которым было объявлено в январе 2025 года. "Федерация водных видов спорта России поздравляет Андрея Геннадьевича с назначением и желает плодотворной работы!" - говорится в сообщении ФВВСР. Шишину 41 год. Он входит в состав сборной команды России в качестве тренера с 2010 года, с 2024 года он занимал позицию старшего тренера сборной команды. В число его воспитанников входят двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, серебряный призер Олимпиады Иван Гиреев.

https://rsport.ria.ru/20250127/fesikov-1995792419.html

https://rsport.ria.ru/20250130/rekordy-1996331154.html

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спорт, сергей чепик, евгений рылов, плавание, водные виды