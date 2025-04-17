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Шишина назначили главным тренером сборной России по плаванию
Шишина назначили главным тренером сборной России по плаванию - РИА Новости, 17.04.2025
Шишина назначили главным тренером сборной России по плаванию
Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) объявила на своем официальном сайте о назначении Андрея Шишина главным тренером сборной России по плаванию. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T16:36:00+03:00
2025-04-17T16:36:00+03:00
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спорт
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водные виды
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) объявила на своем официальном сайте о назначении Андрея Шишина главным тренером сборной России по плаванию. Шишин сменил на этой должности Сергея Чепика, об истечении контракта с которым было объявлено в январе 2025 года. "Федерация водных видов спорта России поздравляет Андрея Геннадьевича с назначением и желает плодотворной работы!" - говорится в сообщении ФВВСР. Шишину 41 год. Он входит в состав сборной команды России в качестве тренера с 2010 года, с 2024 года он занимал позицию старшего тренера сборной команды. В число его воспитанников входят двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, серебряный призер Олимпиады Иван Гиреев.
https://rsport.ria.ru/20250127/fesikov-1995792419.html
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спорт, сергей чепик, евгений рылов, плавание, водные виды
Спорт, Сергей Чепик, Евгений Рылов, Плавание, Водные виды
Шишина назначили главным тренером сборной России по плаванию
ФВВСР: Шишин сменил Чепика на посту главного тренера сборной России по плаванию