https://ria.ru/20250417/shanhaj-2011730166.html

Ресторан в Китае внес в меню десерт из слоновьего навоза, пишут СМИ

Ресторан в Китае внес в меню десерт из слоновьего навоза, пишут СМИ - РИА Новости, 17.04.2025

Ресторан в Китае внес в меню десерт из слоновьего навоза, пишут СМИ

Ресторан высокого класса в китайском Шанхае предлагает посетителям десерт из слоновьего навоза, пишет издание South China Morning Post. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T07:55:00+03:00

2025-04-17T07:55:00+03:00

2025-04-17T07:57:00+03:00

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ПЕКИН, 17 апр – РИА Новости. Ресторан высокого класса в китайском Шанхае предлагает посетителям десерт из слоновьего навоза, пишет издание South China Morning Post. Газета отмечает, что ресторан, известный своей экологически чистой кухней, предлагает ряд инновационных блюд, среди которых листья деревьев, покрытые медом кубики льда и десерт, приготовленный из стерилизованных, высушенных фекалий слона. Десерт входит в сет из 15 блюд, стоимость которого составляет 3888 юаней (около 550 долларов). Блюдо представляет собой слоновий навоз, амортизированный травяными духами, с добавлением фруктового джема, пыльцы и медового сорбета. "Хотя закон Китая о гигиене пищевых продуктов требует, чтобы еда была нетоксичной, безвредной и соответствовала стандартам питания, остается неясным, соответствуют ли этим правилам десерты, приготовленные из слоновьего навоза, несмотря на прохождение дезинфекции", - пишет издание.

https://ria.ru/20241103/pitanie-1981657084.html

https://ria.ru/20200929/blyuda-1577936809.html

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Дарья Буймова

шанхай, китай, в мире