https://ria.ru/20250417/shamarin-2011826111.html

Суд конфисковал имущество Шамарина и лишил его звания

Суд конфисковал имущество Шамарина и лишил его звания - РИА Новости, 17.04.2025

Суд конфисковал имущество Шамарина и лишил его звания

Московский гарнизонный военный суд конфисковал у начальника Главного управления связи — замначальника Генштаба ВС России Вадима Шамарина почти 36 миллионов... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T15:04:00+03:00

2025-04-17T15:04:00+03:00

2025-04-17T18:46:00+03:00

вадим шамарин

происшествия

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд конфисковал у начальника Главного управления связи — замначальника Генштаба ВС России Вадима Шамарина почти 36 миллионов рублей, сообщил корреспондент РИА Новости."Конфисковать денежные средства осужденного Шамарина <…> — 35 миллионов 967 тысяч 583 рубля 60 копеек обратить в собственность государства", — огласил решение судья Антон Галкин.Суд решил сохранить арест на машину Mercedes и квартиру фигуранта до исполнения приговора в части конфискации денег, при неуплате имущество изымут.Кроме того, Шамарина лишили звания генерал-лейтенанта.В четверг его приговорили к семи годам лишения свободы за получение взяток. Осужденному предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима. Он признал вину.По версии следствия, в 2019-2023 годах Шамарин получил взятки от представителей завода "Телта" на 36 миллионов рублей за увеличение объемов и стоимости продукции при выполнении гособоронзаказа.

https://ria.ru/20250410/sud-2010579830.html

https://ria.ru/20250331/ogloblin-2008521835.html

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вадим шамарин, происшествия