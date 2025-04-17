https://ria.ru/20250417/sg-2011789252.html

Союзное государство развивается планомерно, заявил Песков

Союзное государство развивается планомерно, заявил Песков - РИА Новости, 17.04.2025

Союзное государство развивается планомерно, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Союзное государство развивается планомерно и поступательно, интеграция дает выгоду народам РФ и... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T12:58:00+03:00

2025-04-17T12:58:00+03:00

2025-04-17T12:58:00+03:00

союзное государство

россия

белоруссия

дмитрий песков

александр лукашенко

сергей глазьев

в мире

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Союзное государство развивается планомерно и поступательно, интеграция дает выгоду народам РФ и Белоруссии. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Сергей Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России. "Союзное государство развивается, развивается планомерно, поступательно. Это самая продвинутая форма интеграции на территории бывшего Советского Союза. И, безусловно, она приносит выгоду народам двух стран, народам России и Беларуси", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о том, с чем связаны кадровые изменения в Союзном государстве и стоят ли перед организацией новые экономические вызовы. "Разумеется, Союзное государство не существует в вакууме, оно, несмотря на все известные незаконные ограничения, которые были введены в отношении наших двух стран, все-таки является составляющей частью мирового экономического процесса. Поэтому, конечно, испытывает на себе влияние тех тенденций, которые доминируют в мире или тех турбуленций, которые мы наблюдаем сейчас", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

https://ria.ru/20241208/soyuznoe-gosudarstvo-1987705331.html

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Ольга Фомченкова

россия, белоруссия, дмитрий песков, александр лукашенко, сергей глазьев, в мире