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Союзное государство развивается планомерно, заявил Песков - РИА Новости, 17.04.2025
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Союзное государство
 
12:58 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/sg-2011789252.html
Союзное государство развивается планомерно, заявил Песков
Союзное государство развивается планомерно, заявил Песков - РИА Новости, 17.04.2025
Союзное государство развивается планомерно, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Союзное государство развивается планомерно и поступательно, интеграция дает выгоду народам РФ и... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T12:58:00+03:00
2025-04-17T12:58:00+03:00
союзное государство
россия
белоруссия
дмитрий песков
александр лукашенко
сергей глазьев
в мире
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Союзное государство развивается планомерно и поступательно, интеграция дает выгоду народам РФ и Белоруссии. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Сергей Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России. "Союзное государство развивается, развивается планомерно, поступательно. Это самая продвинутая форма интеграции на территории бывшего Советского Союза. И, безусловно, она приносит выгоду народам двух стран, народам России и Беларуси", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о том, с чем связаны кадровые изменения в Союзном государстве и стоят ли перед организацией новые экономические вызовы. "Разумеется, Союзное государство не существует в вакууме, оно, несмотря на все известные незаконные ограничения, которые были введены в отношении наших двух стран, все-таки является составляющей частью мирового экономического процесса. Поэтому, конечно, испытывает на себе влияние тех тенденций, которые доминируют в мире или тех турбуленций, которые мы наблюдаем сейчас", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
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россия, белоруссия, дмитрий песков, александр лукашенко, сергей глазьев, в мире
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Дмитрий Песков, Александр Лукашенко, Сергей Глазьев, В мире
Союзное государство развивается планомерно, заявил Песков

Песков: СГ развивается поступательно, неся выгоду народам РФ и Белоруссии

© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса" | Перейти в медиабанкФлажки России и Белоруссии
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса"
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Союзное государство развивается планомерно и поступательно, интеграция дает выгоду народам РФ и Белоруссии.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Сергей Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России.
«
"Союзное государство развивается, развивается планомерно, поступательно. Это самая продвинутая форма интеграции на территории бывшего Советского Союза. И, безусловно, она приносит выгоду народам двух стран, народам России и Беларуси", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о том, с чем связаны кадровые изменения в Союзном государстве и стоят ли перед организацией новые экономические вызовы.
"Разумеется, Союзное государство не существует в вакууме, оно, несмотря на все известные незаконные ограничения, которые были введены в отношении наших двух стран, все-таки является составляющей частью мирового экономического процесса. Поэтому, конечно, испытывает на себе влияние тех тенденций, которые доминируют в мире или тех турбуленций, которые мы наблюдаем сейчас", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Союзное государство России и Белоруссии
8 декабря 2024, 01:20
 
Союзное государствоРоссияБелоруссияДмитрий ПесковАлександр ЛукашенкоСергей ГлазьевВ мире
 
 
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