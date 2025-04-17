https://ria.ru/20250417/serbiya-2011893724.html

ФСБ нашла признаки провокации на протесте в Белграде

ФСБ нашла признаки провокации на протесте в Белграде - РИА Новости, 17.04.2025

ФСБ нашла признаки провокации на протесте в Белграде

Агентство безопасности и информации Сербии (БИА, контрразведка) опубликовала на своем сайте документ, в котором говорится, что эксперты ФСБ заявили о явных... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T18:41:00+03:00

2025-04-17T18:41:00+03:00

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БЕЛГРАД, 17 апр – РИА Новости. Агентство безопасности и информации Сербии (БИА, контрразведка) опубликовала на своем сайте документ, в котором говорится, что эксперты ФСБ заявили о явных признаках срежиссированной провокации с участием специально подготовленной группы лиц на акции протеста в Белграде 15 марта, после которой оппозиция обвинила власти в применении звуковой пушки. Президент Сербии Александр Вучич заявил в среду, что прибывшие в страну эксперты ФСБ установили, что акустические установки "звуковые пушки", которыми располагает МВД Сербии, не применялись на протесте в Белграде 15 марта. БИА опубликовала на своем сайте документ на сербском и русском языках под названием "Отчет группы экспертов ФСБ РФ". "По результатам проведённых исследований установлено следующее: акустические устройства для разгона участников митинга не применялись; имеются явные признаки срежиссированной провокации с участием специально подготовленной группы лиц и использованием смартфонов для синхронизации движения при имитации эффекта от акустической пушки, а также блокирования скорой помощи", - говорится в документе. Уточняется, что проведён анализ предоставленных БИА аудио- и видеозаписей, выполненных различными устройствами фиксации, такими как мобильные телефоны, камеры уличного наблюдения, полученных во время митинга. В спектре сигнала исследуемых файлов не обнаружено каких-либо искусственно сгенерированных акустических сигналов, в том числе с высоким уровнем амплитуды. "Анализ психоэмоционального состояния толпы после происходящего "события" позволяет судить об отсутствии в этот момент сильного страха, ужаса, потери самоконтроля. Нет массовых призывов о помощи, проявлений физической боли. Координация не нарушена. В большинстве случаев движения не хаотичны, траектории следования людей не пересекаются, отсутствует стремление покинуть данное место, спустя непродолжительное время (10-15 секунд) участники митинга возвращаются на свои прежние места", - подчеркнуто в тексте отчета. Отмечено, что в толпе присутствуют лица, которые "возбуждают" и ориентируют толпу, они стоят в первых рядах по отношению к центру "события" и направляют движение масс. Важной особенностью являлось наличие в поднятых руках у протестующих телефонов, работающих в режиме фонариков. "В последующем толпа, прежде чем разбегаться, синхронно опускает руки с телефонами. Этот факт свидетельствует о том, что организаторы в толпе могли получить условный сигнал по телефону (в мессенджере). Анализ материалов показал, что движение толпы было зафиксировано на значительном расстоянии (около 600 метров) от упомянутого эпицентра. Подобное возможно при согласовании действий неких организаторов внутри толпы и невозможно при кратковременном использовании спецсредств", - указали авторы отчета. Также подчеркивается, что на основании проведённого БИА опроса сотрудников силовых и медицинских служб, присутствующих на митинге, установлено, что каких-либо характерных звуков, а также физиологического воздействия на них отмечено не было. Обращений к медработникам на месте предполагаемого акустического воздействия не было. Обращений граждан в отношении домашних животных и служебных собак, возможно, подверженных акустическому воздействию, не было. Бывший начальник генштаба Сербии и один из лидеров оппозиции Здравко Понош ранее написал в соцсетях, что во время 15 минут молчания в честь 15 погибших при обрушении 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде полиция якобы применила звуковую установку. В тишине на улице Краля Милана возник шум, который обеспокоил демонстрантов, причины его неизвестны. Видео резко разбегающихся в стороны демонстрантов и предположения о причинах паники заполонили соцсети. Президент Сербии сказал ранее, что уйдет с поста главы государства, если оппоненты предоставят хоть одно доказательство применения "звуковой пушки" на протесте 15 марта. По его словам, методы киевского "майдана" 2014 года в Сербии не пройдут, сербский лидер обвинил оппонентов в распространении дезинформации. МВД Сербии, министерство обороны и агентство безопасности и информации (БИА, контрразведка) ранее официально и категорически опровергли обвинения оппозиции в применении "звуковой пушки" против демонстрантов в Белграде. Пресс-служба МВД Сербии сообщала, что в протесте студентов и сторонников оппозиции 15 марта в Белграде участвовали 107 тысяч человек, значимых инцидентов не было. Вучич сообщал, что в ходе протестов получили травмы 56 человек, а 22 были задержаны за нарушение общественного порядка.

https://ria.ru/20250417/serbija-2011884379.html

https://ria.ru/20250416/vuchich-2011681950.html

https://ria.ru/20250416/partija-2011594667.html

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в мире, сербия, белград (город), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия