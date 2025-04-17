https://ria.ru/20250417/serbiya-2011725333.html

Противники Вучича в вузах Сербии авторитарны, заявил профессор

Противники Вучича в вузах Сербии авторитарны, заявил профессор - РИА Новости, 17.04.2025

Противники Вучича в вузах Сербии авторитарны, заявил профессор

Представители преподавательского состава сербских вузов, которые поддерживают протесты и выступают против президента страны Александра Вучича, очень... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T06:35:00+03:00

2025-04-17T06:35:00+03:00

2025-04-17T06:35:00+03:00

в мире

сербия

александр вучич

слободан милошевич

белградский университет

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БЕЛГРАД, 17 апр - РИА Новости. Представители преподавательского состава сербских вузов, которые поддерживают протесты и выступают против президента страны Александра Вучича, очень авторитарны, не склонны к диалогу и могут действовать в интересах других государств, заявил РИА Новости профессор философского факультета Белградского университета, доктор исторических наук Чедомир Антич. "Эти люди, которые критикуют и поднялись против президента Александра Вучича, в оппозиции к которому я сам нахожусь, намного более авторитарные, чем он, они еще меньше готовы соблюдать конституцию Сербии. Это группа (среди преподавательского состава - ред.) людей, ненавидящих свою страну или классово ненавидящих часть сербского народа, работающая в интересах других государств или, что хуже всего, исключительно лично на себя. Этого мы не знаем", - сказал Антич, который был одним из лидеров студенческих протестов 1996-1997 годов против экс-президента Слободана Милошевича. По его словам, о начале блокирования работы факультетов преподавателей никто официально не оповещал, на философском факультете не прошло заседаний ни ученого, ни педагогического советов. "Первое такое заседание состоялось только спустя почти 80 дней - 20 февраля. Были навязаны решения без обсуждения и рассмотрения, дискуссий и переговоров", - рассказал собеседник агентства, добавив, что обсуждений ситуации организаторы забастовки "позорно избегают" и сейчас. Протестующие из-за гибели 16 человек при обрушении 1 ноября минувшего года навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу большинства высших учебных заведений в Сербии, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки. Как подсчитало НКО ЦРТА, только за март в Сербии прошли 1697 акций протеста. В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных должностных лиц, а также освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах. Высшая прокуратура в Нови-Саде 30 декабря выдвинула обвинения против экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и 12 человек в связи с обрушением козырька железнодорожного вокзала. Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющие отношение к реконструкции вокзала. При этом руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти Сербии считают, что цель протестующих заключается в свержении правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отмечал Вучич, в свержение нынешней власти Сербии за 10 лет из-за границы было вложено 3 миллиарда евро. При этом он и правящая Сербская прогрессивная партия "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером - партией "Движение социалистов".

https://ria.ru/20250416/serbiya-2011491535.html

https://ria.ru/20250315/belgrad-2005137346.html

https://ria.ru/20250323/serbija-2006743456.html

сербия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сербия, александр вучич, слободан милошевич, белградский университет