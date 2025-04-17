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В Сербии третьи сутки блокируют здание Радио и телевидения - РИА Новости, 17.04.2025
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17:47 17.04.2025 (обновлено: 17:48 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/serbija-2011884379.html
В Сербии третьи сутки блокируют здание Радио и телевидения
В Сербии третьи сутки блокируют здание Радио и телевидения - РИА Новости, 17.04.2025
В Сербии третьи сутки блокируют здание Радио и телевидения
Протестующие студенты и сторонники оппозиции третьи сутки блокируют здание Радио и телевидения Сербии (РТС), телеканал сообщил, что вынужден был изменить сетку... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T17:47:00+03:00
2025-04-17T17:48:00+03:00
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БЕЛГРАД, 17 апр – РИА Новости. Протестующие студенты и сторонники оппозиции третьи сутки блокируют здание Радио и телевидения Сербии (РТС), телеканал сообщил, что вынужден был изменить сетку вещания. Протестующие ранее собрались через соцсети и заблокировали входы в офис РТС в центре Белграда, студии в пригородном столичном районе Кошутняк и Радио и телевидение Воеводины в Нови-Саде. Их требование - чтобы Скупщина (парламент) начала отбор новых членов совета REM, потому что полномочия прошлого состава истекли в ноябре 2024 года и от регулятора зависит работа сербских СМИ. "Незаконная блокада РТС, из-за которой сотрудники не могут попасть на свои рабочие места, продолжается с 22.00 (23.00 мск) понедельника. РТС приспосабливает сетку вещания к тяжелым условиям работы. Студенты и граждане блокировали входы в объекты РТС на улицах Таковской и Абердаревой (в центре Белграда - ред.) и студию в Кошутняке (пригородный парк - ред.)... В ночь на четверг и после было мирно около объектов РТС, но не вышел утренний информационно-развлекательный блок программ", - передает телеканал, который в основном транслирует в четверг записанные ранее передачи. Уточняется, что утром в четверг была достигнута договоренность с демонстрантами и часть охранников РТС смогли пройти внутрь здания, чтобы сменить коллег, находившихся там с начала протестной акции. Как убедился корреспондент РИА Новости, днем в четверг протестующие с флагами и транспарантами продолжают блокировать улицы у здания телеканала в центре Белграда, они свистят в свистки, гудят в вувузелы, прыгают под кричалку "Кто не скачет, тот чаци (сторонник нынешних властей Сербии - ред.)", размахивают флагами. У входа в здание РТС установлены палатка с угощениями для протестующих и дополнительные ограждения. Полиция не вмешивается. Сотрудник полиции Сербии утром в среду повредил голеностопный сустав при вытеснении протестующих с парковки РТС в центре Белграда. МВД Сербии во вторник сообщило, что без применения силы разблокировало вход в здание Радио и телевидения Воеводины в Нови-Саде. Новый премьер Сербии эндокринолог и университетский преподаватель Джуро Мацут во вторник в ответ на пятимесячные протесты студентов и блокаду факультетов предложил реформу образования и диалог о состоянии в сфере образования с рядом новшеств. По его словам его обязанность как премьера будет в том, чтобы все причины недовольства рассмотреть на определенных законом форумах "поддержать нашу молодежь" в их стремлениях в соответствии с конституцией и законом. Протестующие из-за гибели 16 человек при обрушении навеса 1 ноября на железнодорожном вокзале в Нови-Саде студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу большинства высших учебных заведений в Сербии, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки. Как подсчитало НКО ЦРТА, только за март в Сербии прошли 1697 акций протеста. В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных должностных лиц, а также освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах. Высшая прокуратура в Нови-Саде 30 декабря выдвинула обвинения против экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и 12 человек в связи с обрушением козырька железнодорожного вокзала. Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющие отношение к реконструкции вокзала. При этом руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти Сербии считают, что цель протестующих заключается в свержении правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отмечал Вучич, в свержение нынешней власти Сербии за 10 лет из-за границы было вложено 3 миллиарда евро. При этом он и правящая Сербская прогрессивная партия "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером - партией "Движение социалистов".
https://ria.ru/20250416/vuchich-2011688108.html
https://ria.ru/20250416/serbija-2011552470.html
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в мире, сербия, белград (город), воеводина, московская биржа
В мире, Сербия, Белград (город), Воеводина, Московская биржа
В Сербии третьи сутки блокируют здание Радио и телевидения

Протестующие третьи сутки блокируют Радио и телевидение Сербии, вещание изменено

© AP Photo / Armin DurgutАкция протеста оппозиции в Белграде, Сербия
Акция протеста оппозиции в Белграде, Сербия - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Armin Durgut
Акция протеста оппозиции в Белграде, Сербия. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 17 апр – РИА Новости. Протестующие студенты и сторонники оппозиции третьи сутки блокируют здание Радио и телевидения Сербии (РТС), телеканал сообщил, что вынужден был изменить сетку вещания.
Протестующие ранее собрались через соцсети и заблокировали входы в офис РТС в центре Белграда, студии в пригородном столичном районе Кошутняк и Радио и телевидение Воеводины в Нови-Саде. Их требование - чтобы Скупщина (парламент) начала отбор новых членов совета REM, потому что полномочия прошлого состава истекли в ноябре 2024 года и от регулятора зависит работа сербских СМИ.
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"Незаконная блокада РТС, из-за которой сотрудники не могут попасть на свои рабочие места, продолжается с 22.00 (23.00 мск) понедельника. РТС приспосабливает сетку вещания к тяжелым условиям работы. Студенты и граждане блокировали входы в объекты РТС на улицах Таковской и Абердаревой (в центре Белграда - ред.) и студию в Кошутняке (пригородный парк - ред.)... В ночь на четверг и после было мирно около объектов РТС, но не вышел утренний информационно-развлекательный блок программ", - передает телеканал, который в основном транслирует в четверг записанные ранее передачи.
Уточняется, что утром в четверг была достигнута договоренность с демонстрантами и часть охранников РТС смогли пройти внутрь здания, чтобы сменить коллег, находившихся там с начала протестной акции.
Как убедился корреспондент РИА Новости, днем в четверг протестующие с флагами и транспарантами продолжают блокировать улицы у здания телеканала в центре Белграда, они свистят в свистки, гудят в вувузелы, прыгают под кричалку "Кто не скачет, тот чаци (сторонник нынешних властей Сербии - ред.)", размахивают флагами. У входа в здание РТС установлены палатка с угощениями для протестующих и дополнительные ограждения. Полиция не вмешивается.
Сотрудник полиции Сербии утром в среду повредил голеностопный сустав при вытеснении протестующих с парковки РТС в центре Белграда. МВД Сербии во вторник сообщило, что без применения силы разблокировало вход в здание Радио и телевидения Воеводины в Нови-Саде.
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Новый премьер Сербии эндокринолог и университетский преподаватель Джуро Мацут во вторник в ответ на пятимесячные протесты студентов и блокаду факультетов предложил реформу образования и диалог о состоянии в сфере образования с рядом новшеств. По его словам его обязанность как премьера будет в том, чтобы все причины недовольства рассмотреть на определенных законом форумах "поддержать нашу молодежь" в их стремлениях в соответствии с конституцией и законом.
Протестующие из-за гибели 16 человек при обрушении навеса 1 ноября на железнодорожном вокзале в Нови-Саде студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу большинства высших учебных заведений в Сербии, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки. Как подсчитало НКО ЦРТА, только за март в Сербии прошли 1697 акций протеста.
В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных должностных лиц, а также освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах.
Высшая прокуратура в Нови-Саде 30 декабря выдвинула обвинения против экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и 12 человек в связи с обрушением козырька железнодорожного вокзала. Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющие отношение к реконструкции вокзала. При этом руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа.
Власти Сербии считают, что цель протестующих заключается в свержении правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отмечал Вучич, в свержение нынешней власти Сербии за 10 лет из-за границы было вложено 3 миллиарда евро. При этом он и правящая Сербская прогрессивная партия "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером - партией "Движение социалистов".
Сербский режиссер, актер и сценарист Эмир Кустурица на форуме Евразия - территория традиционных ценностей на площадке Национального центра Россия в Москве. 10 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
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10 апреля, 13:32
 
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