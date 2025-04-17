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Детали сделки США и Украины по минералам прорабатываются, заявил Бессент
Детали сделки США и Украины по минералам прорабатываются, заявил Бессент - РИА Новости, 17.04.2025
Детали сделки США и Украины по минералам прорабатываются, заявил Бессент
Детали сделки США и Украины по минералам прорабатываются, ее основу составляет соглашение, которое Владимир Зеленский не подписал в феврале, заявил министр... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T21:18:00+03:00
2025-04-17T21:18:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Детали сделки США и Украины по минералам прорабатываются, ее основу составляет соглашение, которое Владимир Зеленский не подписал в феврале, заявил министр финансов США Скотт Бессент."Мы все еще работаем над деталями. Она в основном состоит из того, о чем мы договорились ранее", - сказал Бессент журналистам в Белом доме на просьбу раскрыть детали соглашения.Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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сша, украина, в мире, вашингтон (штат), скотт бессент, владимир зеленский
США, Украина, В мире, Вашингтон (штат), Скотт Бессент, Владимир Зеленский
Детали сделки США и Украины по минералам прорабатываются, заявил Бессент
Глава Минфина США Бессент: детали сделки с Украиной по минералам прорабатываются