https://ria.ru/20250417/sdelka-2011920848.html

Детали сделки США и Украины по минералам прорабатываются, заявил Бессент

Детали сделки США и Украины по минералам прорабатываются, заявил Бессент - РИА Новости, 17.04.2025

Детали сделки США и Украины по минералам прорабатываются, заявил Бессент

Детали сделки США и Украины по минералам прорабатываются, ее основу составляет соглашение, которое Владимир Зеленский не подписал в феврале, заявил министр... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T21:18:00+03:00

2025-04-17T21:18:00+03:00

2025-04-17T21:27:00+03:00

сша

украина

в мире

вашингтон (штат)

скотт бессент

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Детали сделки США и Украины по минералам прорабатываются, ее основу составляет соглашение, которое Владимир Зеленский не подписал в феврале, заявил министр финансов США Скотт Бессент."Мы все еще работаем над деталями. Она в основном состоит из того, о чем мы договорились ранее", - сказал Бессент журналистам в Белом доме на просьбу раскрыть детали соглашения.Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

https://ria.ru/20250417/tramp-2011917755.html

сша

украина

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сша, украина, в мире, вашингтон (штат), скотт бессент, владимир зеленский