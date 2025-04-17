Bloomberg раскрыл, на какой шаг может решиться Трамп в отношении России
Bloomberg: Трамп может снять санкции с России для достижения мира на Украине
© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трампа может снять санкции с России для достижения мира на Украине, пишет Bloomberg.
"Возможность смягчения санкций используется администрацией Трампа в качестве разменной монеты в ее переговорах с Россией о прекращении войны на Украине", — говорится в публикации.
"Возможность смягчения санкций используется администрацией Трампа в качестве разменной монеты в ее переговорах с Россией о прекращении войны на Украине", — говорится в публикации.
Глава Белого дома также видит экономическую возможность и коммерческие интересы в перезагрузке отношений между Россией и США, пишет издание.
Вместе с тем для отмены самых жестких американских ограничений потребуется одобрение конгресса, а чтобы отменить международные санкции, Трампу придется убедить коллег в Европе снять ограничения.
На прошлой неделе спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф посетил Россию и встретился с президентом Владимиром Путиным. Как сообщил Кремль, обсуждение касалось аспектов украинского урегулирования.
При этом Белый дом назвал визит Уиткоффа еще одним шагом на пути к прекращению огня на Украине и в конечном итоге к соглашению о мире.
Кроме того, на этой неделе Трамп заявил, что в ближайшем будущем будут "очень хорошие предложения" по урегулированию конфликта на Украине.
Вместе с тем для отмены самых жестких американских ограничений потребуется одобрение конгресса, а чтобы отменить международные санкции, Трампу придется убедить коллег в Европе снять ограничения.
На прошлой неделе спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф посетил Россию и встретился с президентом Владимиром Путиным. Как сообщил Кремль, обсуждение касалось аспектов украинского урегулирования.
При этом Белый дом назвал визит Уиткоффа еще одним шагом на пути к прекращению огня на Украине и в конечном итоге к соглашению о мире.
Кроме того, на этой неделе Трамп заявил, что в ближайшем будущем будут "очень хорошие предложения" по урегулированию конфликта на Украине.