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Bloomberg раскрыл, на какой шаг может решиться Трамп в отношении России - РИА Новости, 17.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:32 17.04.2025 (обновлено: 20:44 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/sanktsii-2011743927.html
Bloomberg раскрыл, на какой шаг может решиться Трамп в отношении России
Bloomberg раскрыл, на какой шаг может решиться Трамп в отношении России - РИА Новости, 17.04.2025
Bloomberg раскрыл, на какой шаг может решиться Трамп в отношении России
Президент США Дональд Трампа может снять санкции с России для достижения мира на Украине, пишет Bloomberg."Возможность смягчения санкций используется... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T09:32:00+03:00
2025-04-17T20:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
дональд трамп
россия
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сша
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трампа может снять санкции с России для достижения мира на Украине, пишет Bloomberg."Возможность смягчения санкций используется администрацией Трампа в качестве разменной монеты в ее переговорах с Россией о прекращении войны на Украине", — говорится в публикации. Глава Белого дома также видит экономическую возможность и коммерческие интересы в перезагрузке отношений между Россией и США, пишет издание. Вместе с тем для отмены самых жестких американских ограничений потребуется одобрение конгресса, а чтобы отменить международные санкции, Трампу придется убедить коллег в Европе снять ограничения.На прошлой неделе спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф посетил Россию и встретился с президентом Владимиром Путиным. Как сообщил Кремль, обсуждение касалось аспектов украинского урегулирования. При этом Белый дом назвал визит Уиткоффа еще одним шагом на пути к прекращению огня на Украине и в конечном итоге к соглашению о мире. Кроме того, на этой неделе Трамп заявил, что в ближайшем будущем будут "очень хорошие предложения" по урегулированию конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250417/bouz-2011734984.html
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в мире, дональд трамп, россия, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дональд Трамп, Россия, Украина, США
Bloomberg раскрыл, на какой шаг может решиться Трамп в отношении России

Bloomberg: Трамп может снять санкции с России для достижения мира на Украине

© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трампа может снять санкции с России для достижения мира на Украине, пишет Bloomberg.

"Возможность смягчения санкций используется администрацией Трампа в качестве разменной монеты в ее переговорах с Россией о прекращении войны на Украине", — говорится в публикации.
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Глава Белого дома также видит экономическую возможность и коммерческие интересы в перезагрузке отношений между Россией и США, пишет издание.

Вместе с тем для отмены самых жестких американских ограничений потребуется одобрение конгресса, а чтобы отменить международные санкции, Трампу придется убедить коллег в Европе снять ограничения.

На прошлой неделе спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф посетил Россию и встретился с президентом Владимиром Путиным. Как сообщил Кремль, обсуждение касалось аспектов украинского урегулирования.

При этом Белый дом назвал визит Уиткоффа еще одним шагом на пути к прекращению огня на Украине и в конечном итоге к соглашению о мире.

Кроме того, на этой неделе Трамп заявил, что в ближайшем будущем будут "очень хорошие предложения" по урегулированию конфликта на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДональд ТрампРоссияУкраинаСША
 
 
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