https://ria.ru/20250417/samolet-2011915114.html

Импортозамещенный Superjet будет сертифицирован в срок, заявили в "Ростехе"

Импортозамещенный Superjet будет сертифицирован в срок, заявили в "Ростехе" - РИА Новости, 17.04.2025

Импортозамещенный Superjet будет сертифицирован в срок, заявили в "Ростехе"

Импортозамещенный самолет SJ-100 будет сертифицирован в срок, его поставки авиакомпаниям запланированы в 2026 году, а сертификация двигателя ПД-8 ожидается... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T20:38:00+03:00

2025-04-17T20:38:00+03:00

2025-04-17T20:56:00+03:00

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россия

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импортозамещение

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Импортозамещенный самолет SJ-100 будет сертифицирован в срок, его поставки авиакомпаниям запланированы в 2026 году, а сертификация двигателя ПД-8 ожидается осенью 2025 года, сообщил "Ростех"."Сертификация двигателя ПД-8 запланирована на осень 2025 года. Также до конца этого года "Суперджет" с отечественными силовыми установками должен завершить летную программу сертификации. Мы идем в рамках запланированных сроков. В 2026 году планируется начало поставок самолетов в авиакомпании", – сказали в "Ростехе".

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ростех, sukhoi superjet 100 (ssj100), sj-100, технологии, россия, экономика, импортозамещение