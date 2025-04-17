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Импортозамещенный Superjet будет сертифицирован в срок, заявили в "Ростехе"
Импортозамещенный Superjet будет сертифицирован в срок, заявили в "Ростехе" - РИА Новости, 17.04.2025
Импортозамещенный Superjet будет сертифицирован в срок, заявили в "Ростехе"
Импортозамещенный самолет SJ-100 будет сертифицирован в срок, его поставки авиакомпаниям запланированы в 2026 году, а сертификация двигателя ПД-8 ожидается... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T20:38:00+03:00
2025-04-17T20:38:00+03:00
2025-04-17T20:56:00+03:00
ростех
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Импортозамещенный самолет SJ-100 будет сертифицирован в срок, его поставки авиакомпаниям запланированы в 2026 году, а сертификация двигателя ПД-8 ожидается осенью 2025 года, сообщил "Ростех"."Сертификация двигателя ПД-8 запланирована на осень 2025 года. Также до конца этого года "Суперджет" с отечественными силовыми установками должен завершить летную программу сертификации. Мы идем в рамках запланированных сроков. В 2026 году планируется начало поставок самолетов в авиакомпании", – сказали в "Ростехе".
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ростех, sukhoi superjet 100 (ssj100), sj-100, технологии, россия, экономика, импортозамещение
Ростех, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), SJ-100, Технологии, Россия, Экономика, Импортозамещение
Импортозамещенный Superjet будет сертифицирован в срок, заявили в "Ростехе"
Ростех: импортозамещенный самолет SJ-100 будет сертифицирован в срок