https://ria.ru/20250417/samara-2011910368.html
В самарском детском саду отравились девять детей
В самарском детском саду отравились девять детей - РИА Новости, 17.04.2025
В самарском детском саду отравились девять детей
Девять детей из детского сада в Самаре обратились за медицинской помощью из-за кишечной инфекции, четыре человека были госпитализированы, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T20:09:00+03:00
2025-04-17T20:09:00+03:00
2025-04-17T20:50:00+03:00
происшествия
самара
самарская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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САМАРА, 17 апр - РИА Новости. Девять детей из детского сада в Самаре обратились за медицинской помощью из-за кишечной инфекции, четыре человека были госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Самарской области. Ранее управление Роспотребнадзора по региону сообщило в своем Telegram-канале, что в детском саду №153 в Самаре было зарегистрировано восемь случаев острой кишечной инфекции. Специалисты проводят эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить причины возникновения заболевания. "Девять детей обратились за медицинской помощью, четырех из них госпитализировали в медицинские учреждения в удовлетворительном состоянии. Остальные отпущены домой под амбулаторное наблюдение участкового врача-педиатра", - сообщили в министерстве здравоохранения региона, комментируя данные Роспотребнадзора о кишечной инфекции в детском саду.В региональном СУСК России сообщили журналистам, что по факту отравления возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).Прокуратура Самарской области отметила, что взяла на контроль расследование уголовного дела. Также надзорное ведомство проводит собственную проверку, по итогам которой даст оценку действиям должностных лиц детского сада и организации, обеспечивающей питание детей.
https://ria.ru/20250116/krasnojarsk-1993986456.html
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происшествия, самара, самарская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Самара, Самарская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В самарском детском саду отравились девять детей
Минздрав: в Самаре девять детей обратились за медпомощью из-за кишечной инфекции