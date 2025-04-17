https://ria.ru/20250417/sadakliev-2011802130.html

Экс-глава МЧС Крыма получил срок за получение трех взяток

Экс-глава МЧС Крыма получил срок за получение трех взяток - РИА Новости, 17.04.2025

Экс-глава МЧС Крыма получил срок за получение трех взяток

Бывший глава МЧС Крыма был осужден на 5,5 лет колонии строгого режима и штраф за получение трех взяток общим размером около 1,7 миллиона рублей, сообщила... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T13:45:00+03:00

2025-04-17T13:45:00+03:00

2025-04-17T17:36:00+03:00

происшествия

симферополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости. Бывший глава МЧС Крыма был осужден на 5,5 лет колонии строгого режима и штраф за получение трех взяток общим размером около 1,7 миллиона рублей, сообщила прокуратура республики. Ранее в правоохранительных органах республики сообщили РИА Новости, что Киевский районный суд Симферополя приговорил экс-главу МЧС Крыма Сергея Садаклиева к 5,5 годам колонии и штрафу в 1,75 миллиона рублей за взяточничество. По данным прокуратуры, руководитель регионального министерства чрезвычайных ситуаций в феврале 2023 года получил от представителя субподрядной организации взятку в 1,2 миллиона рублей за беспрепятственную оплату и принятие работ по строительству модульного здания котельной для государственного казенного учреждения. Кроме того, он получил от своего помощника 155 тысяч рублей за непринятие к нему мер дисциплинарной ответственности и попустительство по службе, а также от начальника подведомственного учреждения - 300 тысяч рублей за выделение дополнительных бюджетных ассигнования для нужд личного состава. "Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 1,7 млн рублей, он лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 7 лет", - сообщили в прокуратуре. Садаклиев, который возглавлял министерство с 2021 года, уволился в начале августа 2024 года. В сентябре Киевский райсуд арестовал бывшего чиновника по подозрению в превышении полномочий и нарушении требований по защите гостайны, а также во взяточничестве.Преступные действия чиновника были выявлены и пресечены сотрудниками управления ФСБ России по республике Крым и городу Севастополю. Он был признан виновным в получении через посредника взятки в особо крупном размере и двух эпизодах получения взятки в крупном размере (ч. 6 ст. 290, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ), уточнили в пресс-службе СК по региону.

https://ria.ru/20250411/sud-2010810070.html

https://ria.ru/20250408/prigovor-2010123724.html

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происшествия, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)