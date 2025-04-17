https://ria.ru/20250417/rutube-2011889619.html

На аккаунт Кремля на Rutube подписались более 15 тысяч человек

На аккаунт Кремля на Rutube подписались более 15 тысяч человек - РИА Новости, 17.04.2025

На аккаунт Кремля на Rutube подписались более 15 тысяч человек

Количество подписчиков официального аккаунта Кремля на Rutube достигло 15 тысяч человек, свидетельствуют данные видеохостинга, с которыми ознакомилось РИА... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T18:19:00+03:00

2025-04-17T18:19:00+03:00

2025-04-17T18:19:00+03:00

общество

технологии

россия

rutube

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Количество подписчиков официального аккаунта Кремля на Rutube достигло 15 тысяч человек, свидетельствуют данные видеохостинга, с которыми ознакомилось РИА Новости. Официальный аккаунт Кремля "Кремль. Новости" появился на российском видеопортале Rutube в сентябре 2024 года. На канале размещены видеозаписи мероприятий с участием президента России. Кроме того, там ведутся прямые трансляции выступлений главы государства. По данным на момент подготовки новости, на канал были подписаны 15 006 человек, тогда как в январе их количество составляло около 10 тысяч. В феврале официальный канал Кремля на странице видеохостинга Rutube получил регистрацию в реестре Роскомнадзора (РКН), отметка с гиперссылкой на соответствующую лицензию появилась в описании профиля аккаунта в разделе "о канале".

https://ria.ru/20250304/rutube-2002886495.html

https://ria.ru/20250218/youtube-2000170168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия, rutube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)