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На аккаунт Кремля на Rutube подписались более 15 тысяч человек - РИА Новости, 17.04.2025
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18:19 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/rutube-2011889619.html
На аккаунт Кремля на Rutube подписались более 15 тысяч человек
На аккаунт Кремля на Rutube подписались более 15 тысяч человек - РИА Новости, 17.04.2025
На аккаунт Кремля на Rutube подписались более 15 тысяч человек
Количество подписчиков официального аккаунта Кремля на Rutube достигло 15 тысяч человек, свидетельствуют данные видеохостинга, с которыми ознакомилось РИА... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T18:19:00+03:00
2025-04-17T18:19:00+03:00
общество
технологии
россия
rutube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Количество подписчиков официального аккаунта Кремля на Rutube достигло 15 тысяч человек, свидетельствуют данные видеохостинга, с которыми ознакомилось РИА Новости. Официальный аккаунт Кремля "Кремль. Новости" появился на российском видеопортале Rutube в сентябре 2024 года. На канале размещены видеозаписи мероприятий с участием президента России. Кроме того, там ведутся прямые трансляции выступлений главы государства. По данным на момент подготовки новости, на канал были подписаны 15 006 человек, тогда как в январе их количество составляло около 10 тысяч. В феврале официальный канал Кремля на странице видеохостинга Rutube получил регистрацию в реестре Роскомнадзора (РКН), отметка с гиперссылкой на соответствующую лицензию появилась в описании профиля аккаунта в разделе "о канале".
https://ria.ru/20250304/rutube-2002886495.html
https://ria.ru/20250218/youtube-2000170168.html
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Новости
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РИА Новости
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
общество, технологии, россия, rutube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Россия, Rutube, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
На аккаунт Кремля на Rutube подписались более 15 тысяч человек

Количество подписчиков на аккаунт Кремля на Rutube превысило 15 тысяч

© Предоставлено пресс-службой RutubeВидеохостинг Rutube
Видеохостинг Rutube - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Предоставлено пресс-службой Rutube
Видеохостинг Rutube. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Количество подписчиков официального аккаунта Кремля на Rutube достигло 15 тысяч человек, свидетельствуют данные видеохостинга, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Официальный аккаунт Кремля "Кремль. Новости" появился на российском видеопортале Rutube в сентябре 2024 года. На канале размещены видеозаписи мероприятий с участием президента России. Кроме того, там ведутся прямые трансляции выступлений главы государства.
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По данным на момент подготовки новости, на канал были подписаны 15 006 человек, тогда как в январе их количество составляло около 10 тысяч.
В феврале официальный канал Кремля на странице видеохостинга Rutube получил регистрацию в реестре Роскомнадзора (РКН), отметка с гиперссылкой на соответствующую лицензию появилась в описании профиля аккаунта в разделе "о канале".
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ОбществоТехнологииРоссияRutubeФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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