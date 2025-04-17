https://ria.ru/20250417/rutube-2011821772.html
Rutube не увидел изменений по числу просмотров в Узбекистане
Rutube не увидел изменений по числу просмотров в Узбекистане - РИА Новости, 17.04.2025
Rutube не увидел изменений по числу просмотров в Узбекистане
Rutube на фоне сообщений о якобы блокировке сервиса в Узбекистане сообщил РИА Новости, что не видит изменений по количеству просмотров из этой страны. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T14:42:00+03:00
2025-04-17T14:42:00+03:00
2025-04-17T14:43:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Rutube на фоне сообщений о якобы блокировке сервиса в Узбекистане сообщил РИА Новости, что не видит изменений по количеству просмотров из этой страны. Ранее Telegram-канал Baza написал, что в Узбекистане заблокировали Rutube: при переходе на сайт пользователи видят сообщение, что информационный ресурс ограничен. "Мы не видим изменений по количеству просмотров из Узбекистана. В настоящее время оно находится уровне среднесуточных значений последнего года", - сообщили в компании.
https://ria.ru/20250329/rutube-2008095360.html
https://ria.ru/20250304/rutube-2002886495.html
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технологии, узбекистан, rutube, россия, в мире, общество
Технологии, Узбекистан, Rutube, Россия, В мире, Общество
Rutube не увидел изменений по числу просмотров в Узбекистане
Rutube не увидел сокращения просмотров в Узбекистане после данных о блокировке