Рейтинг@Mail.ru
Rutube не увидел изменений по числу просмотров в Узбекистане - РИА Новости, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 17.04.2025 (обновлено: 14:43 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/rutube-2011821772.html
Rutube не увидел изменений по числу просмотров в Узбекистане
Rutube не увидел изменений по числу просмотров в Узбекистане - РИА Новости, 17.04.2025
Rutube не увидел изменений по числу просмотров в Узбекистане
Rutube на фоне сообщений о якобы блокировке сервиса в Узбекистане сообщил РИА Новости, что не видит изменений по количеству просмотров из этой страны. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T14:42:00+03:00
2025-04-17T14:43:00+03:00
технологии
узбекистан
rutube
россия
в мире
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992639405_0:83:3285:1930_1920x0_80_0_0_3580c541255cce226b85114931d39ccd.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Rutube на фоне сообщений о якобы блокировке сервиса в Узбекистане сообщил РИА Новости, что не видит изменений по количеству просмотров из этой страны. Ранее Telegram-канал Baza написал, что в Узбекистане заблокировали Rutube: при переходе на сайт пользователи видят сообщение, что информационный ресурс ограничен. "Мы не видим изменений по количеству просмотров из Узбекистана. В настоящее время оно находится уровне среднесуточных значений последнего года", - сообщили в компании.
https://ria.ru/20250329/rutube-2008095360.html
https://ria.ru/20250304/rutube-2002886495.html
узбекистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992639405_92:0:2821:2047_1920x0_80_0_0_f83ee1a79254c5cad8186f2b466967dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, узбекистан, rutube, россия, в мире, общество
Технологии, Узбекистан, Rutube, Россия, В мире, Общество
Rutube не увидел изменений по числу просмотров в Узбекистане

Rutube не увидел сокращения просмотров в Узбекистане после данных о блокировке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Rutube
Вывеска Rutube - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска Rutube. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Rutube на фоне сообщений о якобы блокировке сервиса в Узбекистане сообщил РИА Новости, что не видит изменений по количеству просмотров из этой страны.
Ранее Telegram-канал Baza написал, что в Узбекистане заблокировали Rutube: при переходе на сайт пользователи видят сообщение, что информационный ресурс ограничен.
Набережная в районе Султанахмет в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Rutube опроверг информацию о блокировке в Турции
29 марта, 10:45
"Мы не видим изменений по количеству просмотров из Узбекистана. В настоящее время оно находится уровне среднесуточных значений последнего года", - сообщили в компании.
Видеохостинг Rutube - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Аналитики заявили о продолжении роста популярности Rutube и "VK Видео"
4 марта, 07:02
 
ТехнологииУзбекистанRutubeРоссияВ миреОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала