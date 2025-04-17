https://ria.ru/20250417/rutube-2011821772.html

Rutube не увидел изменений по числу просмотров в Узбекистане

Rutube не увидел изменений по числу просмотров в Узбекистане - РИА Новости, 17.04.2025

Rutube не увидел изменений по числу просмотров в Узбекистане

Rutube на фоне сообщений о якобы блокировке сервиса в Узбекистане сообщил РИА Новости, что не видит изменений по количеству просмотров из этой страны. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T14:42:00+03:00

2025-04-17T14:42:00+03:00

2025-04-17T14:43:00+03:00

технологии

узбекистан

rutube

россия

в мире

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992639405_0:83:3285:1930_1920x0_80_0_0_3580c541255cce226b85114931d39ccd.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Rutube на фоне сообщений о якобы блокировке сервиса в Узбекистане сообщил РИА Новости, что не видит изменений по количеству просмотров из этой страны. Ранее Telegram-канал Baza написал, что в Узбекистане заблокировали Rutube: при переходе на сайт пользователи видят сообщение, что информационный ресурс ограничен. "Мы не видим изменений по количеству просмотров из Узбекистана. В настоящее время оно находится уровне среднесуточных значений последнего года", - сообщили в компании.

https://ria.ru/20250329/rutube-2008095360.html

https://ria.ru/20250304/rutube-2002886495.html

узбекистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, узбекистан, rutube, россия, в мире, общество