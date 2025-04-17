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Узбекистан не вносил Rutube в список нарушителей - РИА Новости, 17.04.2025
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14:24 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/rutube-2011814097.html
Узбекистан не вносил Rutube в список нарушителей
Узбекистан не вносил Rutube в список нарушителей - РИА Новости, 17.04.2025
Узбекистан не вносил Rutube в список нарушителей
Российский национальный видеохостинг Rutube не значится в реестре нарушителей законодательства Узбекистана, следует из данных агентства персонализации при... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T14:24:00+03:00
2025-04-17T14:24:00+03:00
узбекистан
rutube
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ТАШКЕНТ, 17 апр – РИА Новости. Российский национальный видеохостинг Rutube не значится в реестре нарушителей законодательства Узбекистана, следует из данных агентства персонализации при министерстве юстиции республики. В четверг ряд российских и узбекистанских СМИ сообщили, что Rutube был заблокирован в республике на основании постановления кабмина Узбекистана. Агентство персонализации при министерстве юстиции республики ведет реестр, в который вносятся нарушители прав субъектов персональных данных, они блокируются на территории Узбекистана. В частности, в настоящее время в данном реестре находится соцсеть TikTok. Корреспондент РИА Новости в республике убедился, что Rutube открывается у некоторых местных интернет-провайдеров.
https://ria.ru/20250329/rutube-2008095360.html
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узбекистан, rutube, в мире, технологии, общество
Узбекистан, Rutube, В мире, Технологии, Общество
Узбекистан не вносил Rutube в список нарушителей

Rutube не вносили в список нарушителей законодательства Узбекистана

© Предоставлено пресс-службой RutubeВидеохостинг Rutube
Видеохостинг Rutube - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Предоставлено пресс-службой Rutube
Видеохостинг Rutube. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 17 апр – РИА Новости. Российский национальный видеохостинг Rutube не значится в реестре нарушителей законодательства Узбекистана, следует из данных агентства персонализации при министерстве юстиции республики.
В четверг ряд российских и узбекистанских СМИ сообщили, что Rutube был заблокирован в республике на основании постановления кабмина Узбекистана.
Агентство персонализации при министерстве юстиции республики ведет реестр, в который вносятся нарушители прав субъектов персональных данных, они блокируются на территории Узбекистана. В частности, в настоящее время в данном реестре находится соцсеть TikTok.
Корреспондент РИА Новости в республике убедился, что Rutube открывается у некоторых местных интернет-провайдеров.
Вывеска Rutube - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Rutube опроверг информацию о блокировке в Турции
29 марта, 10:45
 
УзбекистанRutubeВ миреТехнологииОбщество
 
 
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