https://ria.ru/20250417/rutube-2011814097.html
Узбекистан не вносил Rutube в список нарушителей
Узбекистан не вносил Rutube в список нарушителей - РИА Новости, 17.04.2025
Узбекистан не вносил Rutube в список нарушителей
Российский национальный видеохостинг Rutube не значится в реестре нарушителей законодательства Узбекистана, следует из данных агентства персонализации при... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T14:24:00+03:00
2025-04-17T14:24:00+03:00
2025-04-17T14:24:00+03:00
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ТАШКЕНТ, 17 апр – РИА Новости. Российский национальный видеохостинг Rutube не значится в реестре нарушителей законодательства Узбекистана, следует из данных агентства персонализации при министерстве юстиции республики. В четверг ряд российских и узбекистанских СМИ сообщили, что Rutube был заблокирован в республике на основании постановления кабмина Узбекистана. Агентство персонализации при министерстве юстиции республики ведет реестр, в который вносятся нарушители прав субъектов персональных данных, они блокируются на территории Узбекистана. В частности, в настоящее время в данном реестре находится соцсеть TikTok. Корреспондент РИА Новости в республике убедился, что Rutube открывается у некоторых местных интернет-провайдеров.
https://ria.ru/20250329/rutube-2008095360.html
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узбекистан, rutube, в мире, технологии, общество
Узбекистан, Rutube, В мире, Технологии, Общество
Узбекистан не вносил Rutube в список нарушителей
Rutube не вносили в список нарушителей законодательства Узбекистана