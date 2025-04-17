https://ria.ru/20250417/russo-2011844114.html

Почему Авраам Руссо бежал из России и затаился

Почему Авраам Руссо бежал из России и затаился - РИА Новости, 17.04.2025

Почему Авраам Руссо бежал из России и затаился

Начало 2000-х — золотая эра российского шоу-бизнеса, когда "проекты" создавались с нуля за счет больших денег влиятельных покровителей. Одним из ярких примеров... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T19:11:00+03:00

2025-04-17T19:11:00+03:00

2025-04-17T19:11:00+03:00

шоубиз

россия

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турция

авраам руссо (ипджиян)

иосиф пригожин

тельман исмаилов

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Начало 2000-х — золотая эра российского шоу-бизнеса, когда "проекты" создавались с нуля за счет больших денег влиятельных покровителей. Одним из ярких примеров стал восточный красавец Авраам Руссо, в раскрутку которого хозяин "Черкизона" Тельман Исмаилов вложил баснословные суммы. Как сирийский армянин покорил российскую эстраду и сердце Кристины Орбакайте? Почему звездный путь закончился выстрелами и бегством в США? И кто на самом деле стоял за покушением на певца?"Восточный проект": как создавали Авраама РуссоРоссия начала 2000-х жаждала своего восточного певца. Граждане, распробовавшие отдых в Турции и Египте, заразились восточной культурой — на мобильники ставили песни Таркана, девичьи группы запели про "Восточные сказки". Но своего горячего парня на эстраде не хватало.В этот момент на сцене появляется Абрахам Ипджян — сириец армянского происхождения, который якобы обучался пению в мужском монастыре. История красивая, но, как и многое в биографии певца, — часть тщательно сконструированной легенды.Даже псевдоним для восточного красавчика придумали специалисты. "Ко мне кто-то привел тогда никому не известного Авраама Руссо. Правда, тогда он еще не был никаким Руссо, это мы ему придумали такой сценический псевдоним", — признавалась поэтесса Лариса Рубальская.Деньги решают всеЗа спиной новоиспеченного артиста стоял человек с неограниченными финансовыми возможностями — владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов. Именно он решил щедро вложиться в "восточный проект" и нанял для раскрутки сначала Рубальскую, а затем продюсера Иосифа Пригожина.Однако даже большие деньги поначалу не гарантировали успеха. Работа с Рубальской не принесла результатов — Руссо позже нелестно отзывался о "невразумительном" материале, предложенном поэтессой (той самой, чьи песни пели от Кобзона до Пугачевой).С Пригожиным дела тоже шли туго. Все в шоу-бизнесе знали, какие несусветные финансы стоят за Руссо, и за каждый чих брали втридорога.Орбакайте — главный козырьПрорыв случился неожиданно — карьеру Руссо спасли дуэты с Кристиной Орбакайте. "Любовь, которой больше нет" (2002) и "Просто любить тебя" (2003) взорвали чарты и звучали из каждого утюга. Публику подогревали слухи о романе между исполнителями.На сцене артисты смотрелись настолько гармонично, что даже Алла Пугачева забеспокоилась. По словам самого Руссо, "Пугачева звала к себе Пригожина: по его словам, переживала, чтоб не закончилось все третьим ребенком".Впрочем, сам певец позже туманно объяснял ситуацию: "Я бы не сказал, что были только рабочие отношения, мы до сих пор дружим. Если бы я был хитрым человеком, я бы воспользовался моментом. Были советники вокруг, со всех сторон этот союз выглядел выгодным".Драматический разрыв с ИсмаиловымУспех вскружил голову артисту — Руссо решил выйти из-под крыла Исмаилова. О возврате вложенных миллионов речи не шло. Тельман отпускать свое "детище" не собирался.По версии певца, в 2004 году его похитили и избили люди Исмаилова, а в 2006-м его автомобиль был обстрелян в центре Москвы. Руссо получил тяжелые ранения, потерял 3,5 литра крови, а его нога была так повреждена, что встал вопрос об ампутации."В тебя стреляют в мирное время в центре города. Немела нога ниже колена, я ее до сих пор не чувствую. Тельман разрушил мою молодость, разрушил мою жизнь полностью!" — заявлял позже музыкант.Впрочем, у Пригожина своя версия событий: "Деньги, которые мы заработали на концерте в "Олимпийском", положили в сейф. Авраам же взял их и убежал с ними на Кипр".Новая жизнь за океаномПосле покушения Руссо покинул Россию и обосновался в США. На чужбине певец не бедствовал — в этом помогла его жена Морела Фердман, ранее работавшая гастрольным директором Рики Мартина.Благодаря ее связям Руссо влился в американскую тусовку и познакомился с заокеанскими знаменитостями. В браке родились две дочери — Эмануэлла и Аве Мария, а семья обосновалась в предместье Нью-Йорка.Несмотря на комфортную жизнь, покорить американскую сцену Аврааму не удалось. Российский успех остался в прошлом, а эмиграция превратила его в семейного человека вместо звезды."Я — хедлайнер"Певец периодически пытается вернуться на российскую сцену. В 2021 году 52-летний Руссо эффектно появился в ретро-шоу для артистов 90-х и 00-х, где занял третье место, уступив Виктору Салтыкову и Шуре.Результатом артист остался недоволен, что ярко продемонстрировало его самолюбие: "Кто из всех сделал шоу на мировом уровне? Они знали, что я — хедлайнер. Какой смысл был валить хедлайнера, я не знаю. Возможно, потому что я нерусский".Самоуверенность и нарциссизм не покинули Руссо с годами. Он продолжает участвовать в ретро-концертах, делать скандальные заявления и раздавать интервью о своей былой славе.Идеальная иллюстрация шоу-бизнеса нулевыхИстория Авраама Руссо — идеальная иллюстрация российского шоу-бизнеса начала нулевых. Большие деньги, создание "проекта с нуля", псевдоним, специально написанные песни, скандалы и слухи о романах.Исполнители покушения на певца — Виталий Джур и Алексей Трясников — в 2022 году получили 9 и 12 лет колонии соответственно. Сам Тельман Исмаилов был задержан в 2021 году и заключен под стражу по обвинению в двойном убийстве. Только после этого Руссо решился публично говорить о событиях тех лет.Сегодня Авраам Руссо — живое напоминание о той эпохе, когда с правильным финансированием можно было создать звезду практически из любого материала. Вот только вернуть вложенные миллионы и былую славу уже не получится никогда.

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россия, сша, турция, авраам руссо (ипджиян), иосиф пригожин, тельман исмаилов