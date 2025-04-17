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Рубио рассказал о цели прибытия в Париж - РИА Новости, 17.04.2025
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20:33 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/rubio-2011913572.html
Рубио рассказал о цели прибытия в Париж
Рубио рассказал о цели прибытия в Париж - РИА Новости, 17.04.2025
Рубио рассказал о цели прибытия в Париж
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что прибыл в Париж с единственной целью - продвинуться в достижении урегулирования на Украине. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T20:33:00+03:00
2025-04-17T20:33:00+03:00
в мире
украина
россия
париж
эммануэль макрон
марко рубио
стив уиткофф
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что прибыл в Париж с единственной целью - продвинуться в достижении урегулирования на Украине. "Прибыл в Париж с одной целью на уме: обеспечить реальные, практические решения для прекращения войны между Россией и Украиной", - написал Рубио в соцсети Х. Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф провели рабочий обед с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как ранее сообщало издание Telegraph, в переговорах в Париже также примет участие министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми. Как указал офис французского президента, утром состоялись переговоры дипломатического советника Макрона Эммануэля Бонна с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и советниками по безопасности лидеров Германии и Великобритании Йенсом Плётнером и Джонатаном Пауэллом. Затем советники по безопасности трех стран провели переговоры с Рубио и Уиткоффом. Во второй половине также состоится их встреча с Ермаком. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
https://ria.ru/20250417/glava-2011754047.html
https://ria.ru/20250410/gosdep-2010584065.html
https://ria.ru/20250417/sojuzniki-2011837730.html
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в мире, украина, россия, париж, эммануэль макрон, марко рубио, стив уиткофф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), введение трампом пошлин на импорт
В мире, Украина, Россия, Париж, Эммануэль Макрон, Марко Рубио, Стив Уиткофф, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Введение Трампом пошлин на импорт
Рубио рассказал о цели прибытия в Париж

Рубио заявил, что прибыл в Париж с целью добиться урегулирования на Украине

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что прибыл в Париж с единственной целью - продвинуться в достижении урегулирования на Украине.
"Прибыл в Париж с одной целью на уме: обеспечить реальные, практические решения для прекращения войны между Россией и Украиной", - написал Рубио в соцсети Х.
Дэвид Лэмми - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
СМИ: глава МИД Британии обсудит с Рубио и Уиткоффом конфликт на Украине
Вчера, 10:26
Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф провели рабочий обед с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Как ранее сообщало издание Telegraph, в переговорах в Париже также примет участие министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.
Как указал офис французского президента, утром состоялись переговоры дипломатического советника Макрона Эммануэля Бонна с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и советниками по безопасности лидеров Германии и Великобритании Йенсом Плётнером и Джонатаном Пауэллом.
Затем советники по безопасности трех стран провели переговоры с Рубио и Уиткоффом.
Во второй половине также состоится их встреча с Ермаком.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
В Госдепе заявили, что не хотят затягивания урегулирования на Украине
10 апреля, 21:43
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Флаги США и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
WP: союзники Украины в ЕС хотят убедить США стать более жесткими к России
Вчера, 15:46
 
В миреУкраинаРоссияПарижЭммануэль МакронМарко РубиоСтив УиткоффСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Введение Трампом пошлин на импорт
 
 
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