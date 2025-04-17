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Священник посоветовал не есть куличи в одиночку - РИА Новости, 17.04.2025
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Религия
 
11:18 17.04.2025 (обновлено: 12:13 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/rpts-2011764336.html
Священник посоветовал не есть куличи в одиночку
Священник посоветовал не есть куличи в одиночку - РИА Новости, 17.04.2025
Священник посоветовал не есть куличи в одиночку
По традиции пасхальные куличи лучше есть не в одиночку, а с единомышленниками в вере или близкими, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии,... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T11:18:00+03:00
2025-04-17T12:13:00+03:00
религия
иерусалим
русская православная церковь
пасха
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. По традиции пасхальные куличи лучше есть не в одиночку, а с единомышленниками в вере или близкими, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, клирик столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке иерей Антоний Борисов. &quot;Есть замечательная традиция, что кулич в одиночку не едят. Это хлеб, который разрезается, преломляется для того, чтобы мы могли съесть его с людьми, которых считаем своими единомышленниками в вере, во Христе, со своей семьей. Важно на Пасху, этот главный праздник, собраться с семьей. Это хлеб, который съедается в воспоминание о Христе, с чувством благодарности за освобождение нас от власти греха и смерти&quot;, — сказал он.По словам отца Антония, кулич символизирует артос — особый пасхальный хлеб, который напоминает о крестной жертве Христа и его Воскресении. Артос же обязан появлением традиции, когда апостолы собирались на общую трапезу и оставляли кусок хлеба для Христа — в знак того, что Он духовно присутствует с ними за столом. После трапезы этот хлеб разделяли между ее участниками в память о Христе — отсюда и возникла традиция печь к Пасхе артос, а потом — и куличи, которые иерей назвал домашним вариантом артоса. С понедельника, 14 апреля, настала Страстная седмица — последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста. Она посвящена событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Пасху, или Воскресение Христово, в этом году православные христиане встретят 20 апреля.
https://ria.ru/20250417/prazdnik-2011383202.html
https://ria.ru/20250417/paskha-2011717737.html
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иерусалим, русская православная церковь, пасха
Религия, Иерусалим, Русская православная церковь, Пасха
Священник посоветовал не есть куличи в одиночку

Иерей Борисов посоветовал отмечать пасху с семьей и единомышленниками в вере

© РИА Новости / Сергей ПятаковИзготовление куличей
Изготовление куличей - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Изготовление куличей. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. По традиции пасхальные куличи лучше есть не в одиночку, а с единомышленниками в вере или близкими, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, клирик столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке иерей Антоний Борисов.
«

"Есть замечательная традиция, что кулич в одиночку не едят. Это хлеб, который разрезается, преломляется для того, чтобы мы могли съесть его с людьми, которых считаем своими единомышленниками в вере, во Христе, со своей семьей. Важно на Пасху, этот главный праздник, собраться с семьей. Это хлеб, который съедается в воспоминание о Христе, с чувством благодарности за освобождение нас от власти греха и смерти", — сказал он.

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По словам отца Антония, кулич символизирует артос — особый пасхальный хлеб, который напоминает о крестной жертве Христа и его Воскресении. Артос же обязан появлением традиции, когда апостолы собирались на общую трапезу и оставляли кусок хлеба для Христа — в знак того, что Он духовно присутствует с ними за столом. После трапезы этот хлеб разделяли между ее участниками в память о Христе — отсюда и возникла традиция печь к Пасхе артос, а потом — и куличи, которые иерей назвал домашним вариантом артоса.
С понедельника, 14 апреля, настала Страстная седмица — последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста. Она посвящена событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Пасху, или Воскресение Христово, в этом году православные христиане встретят 20 апреля.
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