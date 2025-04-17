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Посол в Израиле рассказал об усилиях по освобождению заложников - РИА Новости, 17.04.2025
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11:27 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/rossija-2011767020.html
Посол в Израиле рассказал об усилиях по освобождению заложников
Посол в Израиле рассказал об усилиях по освобождению заложников - РИА Новости, 17.04.2025
Посол в Израиле рассказал об усилиях по освобождению заложников
РФ продолжит предпринимать усилия по освобождению заложников, о которых ходатайствовали, находится по этому вопросу в контакте как с израильской стороной, так и РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T11:27:00+03:00
2025-04-17T11:27:00+03:00
в мире
россия
израиль
анатолий викторов
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. РФ продолжит предпринимать усилия по освобождению заложников, о которых ходатайствовали, находится по этому вопросу в контакте как с израильской стороной, так и с представителями ХАМАС, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов. "Мы тут не соревнуемся ни с кем, не выпячиваем нашу роль, но то, что усилия были серьёзные, последовательные, целенаправленные приложены - это факт. Усилия мы продолжим. Среди заложников есть люди, за которых мы ходатайствовали и просили, находимся в контакте по этим вопросам и с израильской стороной, и с представителями ХАМАС", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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в мире, россия, израиль, анатолий викторов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Россия, Израиль, Анатолий Викторов, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Посол в Израиле рассказал об усилиях по освобождению заложников

Посол Викторов: Россия продолжит предпринимать усилия по освобождению заложников

© Фото предоставлено пресс-службой посольства России в ИзраилеПосол России в Израиле Анатолий Викторов
Посол России в Израиле Анатолий Викторов - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фото предоставлено пресс-службой посольства России в Израиле
Посол России в Израиле Анатолий Викторов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. РФ продолжит предпринимать усилия по освобождению заложников, о которых ходатайствовали, находится по этому вопросу в контакте как с израильской стороной, так и с представителями ХАМАС, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов.
"Мы тут не соревнуемся ни с кем, не выпячиваем нашу роль, но то, что усилия были серьёзные, последовательные, целенаправленные приложены - это факт. Усилия мы продолжим. Среди заложников есть люди, за которых мы ходатайствовали и просили, находимся в контакте по этим вопросам и с израильской стороной, и с представителями ХАМАС", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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В миреРоссияИзраильАнатолий ВикторовХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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