https://ria.ru/20250417/rossija-2011767020.html

Посол в Израиле рассказал об усилиях по освобождению заложников

Посол в Израиле рассказал об усилиях по освобождению заложников - РИА Новости, 17.04.2025

Посол в Израиле рассказал об усилиях по освобождению заложников

РФ продолжит предпринимать усилия по освобождению заложников, о которых ходатайствовали, находится по этому вопросу в контакте как с израильской стороной, так и РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T11:27:00+03:00

2025-04-17T11:27:00+03:00

2025-04-17T11:27:00+03:00

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. РФ продолжит предпринимать усилия по освобождению заложников, о которых ходатайствовали, находится по этому вопросу в контакте как с израильской стороной, так и с представителями ХАМАС, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов. "Мы тут не соревнуемся ни с кем, не выпячиваем нашу роль, но то, что усилия были серьёзные, последовательные, целенаправленные приложены - это факт. Усилия мы продолжим. Среди заложников есть люди, за которых мы ходатайствовали и просили, находимся в контакте по этим вопросам и с израильской стороной, и с представителями ХАМАС", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20250319/eskalatsija-2005874531.html

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в мире, россия, израиль, анатолий викторов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году