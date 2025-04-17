https://ria.ru/20250417/rossija-2011726849.html

В марте в России упали продажи легковушек в пробегом

В марте в России упали продажи легковушек в пробегом - РИА Новости, 17.04.2025

В марте в России упали продажи легковушек в пробегом

Продажи легковых автомобилей с пробегом в России в марте снизились на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 448,3 тысячи штук,... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T07:08:00+03:00

2025-04-17T07:08:00+03:00

2025-04-17T07:09:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Продажи легковых автомобилей с пробегом в России в марте снизились на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 448,3 тысячи штук, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "В марте 2025 года россияне приобрели 448,3 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 12,9% больше, чем месяцем ранее, но на 10,7% меньше результата марта прошлого года", - говорится в сообщении. Лидером среди марок в марте традиционно стала отечественная Lada. Ее продажи составили 121,3 тысячи штук, что всего на 1,5% меньше, чем годом ранее, и на 14,5% больше, чем в феврале этого года. Второе место за собой сохранила японская Toyota (43,6 тысячи штук). Далее следуют корейские Kia и Hyundai (23,8 тысячи и 23,3 тысячи авто соответственно). Замыкает первую пятерку японский Nissan (19,3 тысячи машин). "В первой десятке все марки показывают двузначный рост по отношению к уровню месячной давности, а в годовом сравнении – падение. И тут особо стоит отметить Volkswagen, который за месяц прибавил меньше других (+9%), а за год "просел" сильнее всех (-20%)", - отметили в "Автостате". Среди моделей в сегменте б/у легковых автомобилей первое место заняла Lada 2107. В марте в России было продано 11,8 тысячи "семерок". На второй строчке рейтинга расположился хэтчбек Lada 2114 "Самара-2", показатель которого составил 9,7 тысячи экземпляров. В пятерку лидеров вторичного рынка по итогам марта, с практически равными результатами, попали также Hyundai Solaris, Lada 4x4 / Niva Legend и Kia Rio (все по 8,4 тысячи штук). "В сравнении с февралем все модели оказались "в плюсе", причем среди них только у Kia Rio рост составил менее 10%. По отношению к марту 2024-го лишь ВАЗовская "семерка" демонстрирует положительную динамику (+2,7%), а все остальные имеют падение в диапазоне 4–18%", - прокомментировали аналитики."Что касается итогов 1 квартала 2025 года, то за это время россияне стали обладателями 1 миллиона 265,6 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 3,2% больше, чем за три месяца прошлого года", - говорится в сообщении.При этом положительную динамику показали только три бренда из топ-10, а именно: Lada (+11,7%), Сhevrolet (+1,5%) и Honda (+1%). Отечественная марка вновь стала лидером продаж с показателем 338,4 тысячи машин. Второе место у Toyota (125 тысяч штук), а третье и четвертое - у южнокорейских Kia и Hyundai (67,5 тысяч и 66 тысяч авто соответственно). Пятым стал Nissan с показателем в 55 тысяч проданных машин.Среди моделей продажи выросли только у четырех представителей отечественного автопрома: Lada 2107 (+17,1%), "Нива" (+8,4%), "Приора" (+4,1%) и "Гранта" (+8,5%).

https://ria.ru/20250316/avtodilery-2005274316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

авто, россия, автостат, volkswagen group, lada vesta, kia rio, hyundai creta, экономика