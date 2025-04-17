https://ria.ru/20250417/roskomnadzor-2011910928.html

В Роскомнадзоре назвали причину сбоя в работе Telegram

В Роскомнадзоре назвали причину сбоя в работе Telegram - РИА Новости, 17.04.2025

В Роскомнадзоре назвали причину сбоя в работе Telegram

Роскомнадзор фиксирует жалобы на работу Telegram по всему миру, в частности, в Германии, Болгарии, России и Испании, причиной стал сбой на инфраструктуре... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T20:12:00+03:00

2025-04-17T20:12:00+03:00

2025-04-17T20:12:00+03:00

технологии

болгария

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

telegram

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Роскомнадзор фиксирует жалобы на работу Telegram по всему миру, в частности, в Германии, Болгарии, России и Испании, причиной стал сбой на инфраструктуре сервиса, сообщили РИА Новости в ведомстве. "17 апреля с 19.30 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует сбой в работе мессенджера Telegram, есть жалобы пользователей по всему миру, в частности, в Германии, Болгарии, России и Испании", - сообщили в Роскомнадзоре. "По предварительным данным, проблема связана со сбоем на инфраструктуре сервиса", - добавили там.В четверг вечером пользователи Telegram начали жаловаться на плохую работу мессенджера. Согласно сервису по отслеживанию сбоев Downdetector, пик наблюдался в 19.30 мск и насчитывал более 6 тысяч жалоб. На текущий момент количество жалоб резко упало - до 330.

https://ria.ru/20250409/telegram-2010323588.html

болгария

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технологии, болгария, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram