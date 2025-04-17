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"Полезный идиот": в Польше оценили роль Украины в конфликте с Россией
"Полезный идиот": в Польше оценили роль Украины в конфликте с Россией - РИА Новости, 17.04.2025
"Полезный идиот": в Польше оценили роль Украины в конфликте с Россией
Украинские власти осознавали последствия попыток вступления в НАТО, но все равно продолжали провоцировать Россию на конфликт, пишет Myśl Polska. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T02:05:00+03:00
2025-04-17T02:05:00+03:00
2025-04-17T02:05:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Украинские власти осознавали последствия попыток вступления в НАТО, но все равно продолжали провоцировать Россию на конфликт, пишет Myśl Polska."Предпринимая шаги по вступлению в НАТО, Украина сознательно провоцировала конфликт и была пресловутым полезным идиотом. Об этом свидетельствовало строительство системы военных укреплений по всей стране, привлечение иностранных военных советников, перевооружение собственной армии и подготовка ее к противостоянию с российской армией", — говорится в статье.В материале также указано, что политическое руководство Украины прекрасно понимало риски противостояния с Россией на правах сторонника НАТО, а население было ослеплено обещаниями о высоком уровне жизни при вступлении в ЕС."По мнению организаторов, Майдан 2014 года был последней попыткой сохранить единство государства, но на деле он лишь подтвердил его неизбежный распад. Организаторы Майдана начали процессы, которые гарантировали, что Украина уже не будет прежней <…> Еще много лет назад Украина, взяв курс на военное противостояние с Россией, уже не была независимым и суверенным государством", — заключил автор статьи.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250416/zelenskiy-2011577080.html
https://ria.ru/20250415/prichiny-2011275994.html
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украина, польша, россия, евросоюз, нато
Украина, Польша, Россия, Евросоюз, НАТО
"Полезный идиот": в Польше оценили роль Украины в конфликте с Россией
Myśl Polska: Украина намеренно провоцировала конфликт с Россией