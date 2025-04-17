https://ria.ru/20250417/rogov--2011822594.html

Рогов высказался о создании Зеленским военных администраций в ДНР

Рогов высказался о создании Зеленским военных администраций в ДНР - РИА Новости, 17.04.2025

Рогов высказался о создании Зеленским военных администраций в ДНР

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T14:46:00+03:00

2025-04-17T14:46:00+03:00

2025-04-17T15:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал создание Владимиром Зеленским десяти новых военных администраций в ДНР способом разворовать деньги за счет виртуальных мертвых душ. Ранее Зеленский подписал указ, которым образовал десять новых военных администраций в ДНР, включая Мариуполь. "Зеленский, назначая администрации в городах и селах, находящихся в составе Российской Федерации, преследует несколько целей. Первая из них – виртуальная перемога, которую можно продать Западу, что они берут под политический и юридический контроль территории. И не важно, что данные населенные пункты освобождены от нацистов еще 3 года назад. Второе – это создание виртуальных мертвых душ, на которые режим Зеленского традиционно списывает и разворовывает средства", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, пока Россия превращает новые регионы в цветущий край, строя дороги и новую социальную инфраструктуру, Зеленский занимается бумагомарательством.

https://ria.ru/20250417/ukraina-2011755422.html

https://ria.ru/20250416/zapad-2011615084.html

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россия, владимир зеленский, владимир рогов