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Рогов высказался о создании Зеленским военных администраций в ДНР - РИА Новости, 17.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:46 17.04.2025 (обновлено: 15:12 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/rogov--2011822594.html
Рогов высказался о создании Зеленским военных администраций в ДНР
Рогов высказался о создании Зеленским военных администраций в ДНР - РИА Новости, 17.04.2025
Рогов высказался о создании Зеленским военных администраций в ДНР
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T14:46:00+03:00
2025-04-17T15:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир зеленский
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал создание Владимиром Зеленским десяти новых военных администраций в ДНР способом разворовать деньги за счет виртуальных мертвых душ. Ранее Зеленский подписал указ, которым образовал десять новых военных администраций в ДНР, включая Мариуполь. "Зеленский, назначая администрации в городах и селах, находящихся в составе Российской Федерации, преследует несколько целей. Первая из них – виртуальная перемога, которую можно продать Западу, что они берут под политический и юридический контроль территории. И не важно, что данные населенные пункты освобождены от нацистов еще 3 года назад. Второе – это создание виртуальных мертвых душ, на которые режим Зеленского традиционно списывает и разворовывает средства", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, пока Россия превращает новые регионы в цветущий край, строя дороги и новую социальную инфраструктуру, Зеленский занимается бумагомарательством.
https://ria.ru/20250417/ukraina-2011755422.html
https://ria.ru/20250416/zapad-2011615084.html
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россия, владимир зеленский, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Рогов
Рогов высказался о создании Зеленским военных администраций в ДНР

Рогов назвал создание Зеленским администраций в ДНР способом разворовать деньги

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРуководитель общественного движения Запорожской области "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
Руководитель общественного движения Запорожской области Мы вместе с Россией Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал создание Владимиром Зеленским десяти новых военных администраций в ДНР способом разворовать деньги за счет виртуальных мертвых душ.
Ранее Зеленский подписал указ, которым образовал десять новых военных администраций в ДНР, включая Мариуполь.
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"Зеленский, назначая администрации в городах и селах, находящихся в составе Российской Федерации, преследует несколько целей. Первая из них – виртуальная перемога, которую можно продать Западу, что они берут под политический и юридический контроль территории. И не важно, что данные населенные пункты освобождены от нацистов еще 3 года назад. Второе – это создание виртуальных мертвых душ, на которые режим Зеленского традиционно списывает и разворовывает средства", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, пока Россия превращает новые регионы в цветущий край, строя дороги и новую социальную инфраструктуру, Зеленский занимается бумагомарательством.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ЗеленскийВладимир Рогов
 
 
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