https://ria.ru/20250417/rheinmetall-2011763564.html

Rheinmetall достроит завод по производству снарядов на Украине в 2026 году

Rheinmetall достроит завод по производству снарядов на Украине в 2026 году - РИА Новости, 17.04.2025

Rheinmetall достроит завод по производству снарядов на Украине в 2026 году

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall расширяет строящийся завод по производству снарядов на Украине и планирует закончить строительство в 2026 году, сообщил... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T11:13:00+03:00

2025-04-17T11:13:00+03:00

2025-04-17T11:13:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall расширяет строящийся завод по производству снарядов на Украине и планирует закончить строительство в 2026 году, сообщил глава компании Армин Паппергер. В октябре 2024 года Паппергер заявил, что концерн строит на Украине четыре завода по производству вооружения, первый уже запущен в работу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда же отметил, что завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall будет законной целью для российских войск. "Как и в Унтерлюсе (завод в федеральной земле Нижняя Саксония - ред.), мы также увеличиваем там (на Украине - ред.) завод, который в настоящее время строится. Изначально планировалось, что годовой объем производства составит 150 тысяч снарядов. Мы значительно увеличим его. Ожидается, что завод будет построен в 2026 году", - сказал Паппергер в интервью газете Handelsblatt. Газета Financial Times 18 февраля назвала Rheinmetall одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности. Паппергер тогда же подчеркнул, что в течение следующих пяти лет ожидает годовые продажи на уровне в 30-40 миллиардов евро, при этом в 2021 году они составляли всего 5,7 миллиарда евро. 26 февраля стоимость акций Rheinmetall впервые с начала специальной военной операции на Украине выросла в 10 раз. Концерн Rheinmetall - один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250218/evropa-1999967388.html

https://ria.ru/20250207/rheinmetall-1998064379.html

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украина, россия, германия, дмитрий песков, сергей лавров, нато, в мире