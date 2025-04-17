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На рейсах казахстанских авиакомпаний появится высокоскоростной интернет - РИА Новости, 17.04.2025
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18:54 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/reysy-2011895475.html
На рейсах казахстанских авиакомпаний появится высокоскоростной интернет
На рейсах казахстанских авиакомпаний появится высокоскоростной интернет - РИА Новости, 17.04.2025
На рейсах казахстанских авиакомпаний появится высокоскоростной интернет
Борты казахстанских авиакомпаний планируют обеспечить высокоскоростными сетями Wi-Fi с использованием технологии Air-to-Ground(A2G), первые базовые станции... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T18:54:00+03:00
2025-04-17T18:54:00+03:00
аэропорт
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Борты казахстанских авиакомпаний планируют обеспечить высокоскоростными сетями Wi-Fi с использованием технологии Air-to-Ground(A2G), первые базовые станции намерены установить на бортах по маршруту Астана – Алмата в рамках пилотного проекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе телекоммуникационного оператора Казахстана Freedom Telecom."Freedom Telecom, дочернее подразделение международного финансового холдинга Фридом Финанс 8 апреля 2025 г. заключил соглашение о сотрудничестве с немецкой компанией SkyFive, которая специализируется на предоставлении доступа к интернету в воздухе. Стороны подписали Меморандум о взаимопонимании в рамках проекта по обеспечению пассажиров казахстанских воздушных судов быстрым интернетом. Принцип работы A2G заключается в том, что передатчики внутри самолета связываются с базовыми станциями внизу, на земле. При этом вышки A2G направляют сигнал вверх (а не вниз, когда речь идет о работе обычных, наземных, операторов связи). Когда самолет пролетает над вышками, модем в сервере на его борту улавливает и преобразует этот сигнал, "раздавая" дальше своим пассажирам через точки доступа Wi-Fi, что дает возможность смотреть видео в хорошем качестве, пользоваться соцсетями, участвовать в видеоконференциях", - рассказали в компании.Иностранные авиакомпании, уже оснащенные A2G, смогут беспрепятственно подключаться к любой совместимой новой сети, отметил Фридом Финанс. Техническое решение универсально и позволяет поддерживать устойчивую связь даже на дальних рейсах, пояснили в компании."Наше партнерство со SkyFive по внедрению связи Air-to-Ground в секторе авиации Казахстана позволит нам вывести опыт предоставления связи в полете как для внутренних, так и для международных пассажиров на совершенно новый уровень", - отметил генеральный директор Freedom TelecomКайрат Ахметов."Соединить весь континент"Фридом Финанс предоставляет бесплатное покрытие Wi-Fi в международных аэропортах Алматы и Астаны. В планах – его расширение на все аэропорты Казахстана до конца 2025 года. Участие в запуске A2G для молодого участника телекоммуникационного рынка, пояснили в FreedomTelecom, — часть стратегии внедрения инноваций. "Совместный с одним из ведущих в Европе провайдеров формата проект демонстрирует способность Freedom Finance решать самые сложные технические задачи", - подчеркнули в компании.A2G-инициатива на территории Казахстана - часть большого проекта SkyFive по обеспечению связи на маршруте Европа–Китай. Казахстан благодаря своему географическому положению "выступает ключевымкоридоров", а его роль как цифрового хаба укрепляется за счет высокотехнологичных проектов такого рода.Другие ключевые проектыСодействие в обеспечении интернет-связью авиационной отрасли – далеко не единственный крупный проект, который в настоящее время реализует Freedom Telecom. По данным на февраль 2025 года, оператор проложил уже 2,5 тысячкилометров волоконно-оптических линий связи, обеспечил доступ к бесплатному Wi-Fi в 147 локациях в стране и подключил к своим сервисам 24 тысячи домохозяйств. Как отметили во Фридом, параллельно с расширением покрытия Wi-Fi Фридом Финанс занимается и развитием сетей 5G, уточняя, что технологии не противоречат друг другу, а напротив – дополняют друг друга. В планах Freedom Telecom на 2025 год – объединение Wi-Fi и 5G в одной SIM-карте."Если сигнал Wi-Fi станет недоступным, устройство автоматически вернется в сеть 5G без потерь данных и обрывов соединения", - пояснял ранее CEO Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.Одновременно Фридом Финанс занимается строительством дата-центров по стандарту Tier III, который позволяет ремонтировать и модернизировать объект незаметно для пользователей, не отключая оборудование и не останавливая работу центра. Такие ЦОДы, пояснили в холдинге,способны осуществлять герметичное хранение данных внутри страны и их безопасную обработку."Дата-центры нового поколения призваны повысить уровень Казахстана как страны, предоставляющей высококачественные и защищенные IT-услуги в том числе и иностранным компаниям на своей территории", - отметили там.Инвестиции Freedom Holding Corp. в развитие телеком-бизнеса были запланированы в объеме $650 миллионов в течение пяти лет. Однако с большой долей вероятности итоговая цифра будет пересмотрена в сторону увеличения. Об этом сообщалось в раскрытии финансового отчета холдинга осенью 2024 году. Также рассматривается сценарий дополнительного привлечения средств для реализации крупных проектов Фридом Финанс на публичном рынке в Гонконге.
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аэропорт
Аэропорт

На рейсах казахстанских авиакомпаний появится высокоскоростной интернет

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАэропорт Астаны
Аэропорт Астаны - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Борты казахстанских авиакомпаний планируют обеспечить высокоскоростными сетями Wi-Fi с использованием технологии Air-to-Ground(A2G), первые базовые станции намерены установить на бортах по маршруту Астана – Алмата в рамках пилотного проекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе телекоммуникационного оператора Казахстана Freedom Telecom.
"Freedom Telecom, дочернее подразделение международного финансового холдинга Фридом Финанс 8 апреля 2025 г. заключил соглашение о сотрудничестве с немецкой компанией SkyFive, которая специализируется на предоставлении доступа к интернету в воздухе. Стороны подписали Меморандум о взаимопонимании в рамках проекта по обеспечению пассажиров казахстанских воздушных судов быстрым интернетом. Принцип работы A2G заключается в том, что передатчики внутри самолета связываются с базовыми станциями внизу, на земле. При этом вышки A2G направляют сигнал вверх (а не вниз, когда речь идет о работе обычных, наземных, операторов связи). Когда самолет пролетает над вышками, модем в сервере на его борту улавливает и преобразует этот сигнал, "раздавая" дальше своим пассажирам через точки доступа Wi-Fi, что дает возможность смотреть видео в хорошем качестве, пользоваться соцсетями, участвовать в видеоконференциях", - рассказали в компании.
© РИА Новости / Василий Крестьянинов | Перейти в медиабанкПассажиры в терминале аэропорта Алма-Аты
Пассажиры в терминале аэропорта Алма-Аты - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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Пассажиры в терминале аэропорта Алма-Аты
Иностранные авиакомпании, уже оснащенные A2G, смогут беспрепятственно подключаться к любой совместимой новой сети, отметил Фридом Финанс. Техническое решение универсально и позволяет поддерживать устойчивую связь даже на дальних рейсах, пояснили в компании.
"Наше партнерство со SkyFive по внедрению связи Air-to-Ground в секторе авиации Казахстана позволит нам вывести опыт предоставления связи в полете как для внутренних, так и для международных пассажиров на совершенно новый уровень", - отметил генеральный директор Freedom TelecomКайрат Ахметов.

"Соединить весь континент"

Фридом Финанс предоставляет бесплатное покрытие Wi-Fi в международных аэропортах Алматы и Астаны. В планах – его расширение на все аэропорты Казахстана до конца 2025 года. Участие в запуске A2G для молодого участника телекоммуникационного рынка, пояснили в FreedomTelecom, — часть стратегии внедрения инноваций. "Совместный с одним из ведущих в Европе провайдеров формата проект демонстрирует способность Freedom Finance решать самые сложные технические задачи", - подчеркнули в компании.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАэропорт Астаны
Аэропорт Астаны - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Аэропорт Астаны
A2G-инициатива на территории Казахстана - часть большого проекта SkyFive по обеспечению связи на маршруте Европа–Китай. Казахстан благодаря своему географическому положению "выступает ключевымкоридоров", а его роль как цифрового хаба укрепляется за счет высокотехнологичных проектов такого рода.

Другие ключевые проекты

Содействие в обеспечении интернет-связью авиационной отрасли – далеко не единственный крупный проект, который в настоящее время реализует Freedom Telecom. По данным на февраль 2025 года, оператор проложил уже 2,5 тысячкилометров волоконно-оптических линий связи, обеспечил доступ к бесплатному Wi-Fi в 147 локациях в стране и подключил к своим сервисам 24 тысячи домохозяйств. Как отметили во Фридом, параллельно с расширением покрытия Wi-Fi Фридом Финанс занимается и развитием сетей 5G, уточняя, что технологии не противоречат друг другу, а напротив – дополняют друг друга. В планах Freedom Telecom на 2025 год – объединение Wi-Fi и 5G в одной SIM-карте.
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"Если сигнал Wi-Fi станет недоступным, устройство автоматически вернется в сеть 5G без потерь данных и обрывов соединения", - пояснял ранее CEO Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.
Одновременно Фридом Финанс занимается строительством дата-центров по стандарту Tier III, который позволяет ремонтировать и модернизировать объект незаметно для пользователей, не отключая оборудование и не останавливая работу центра. Такие ЦОДы, пояснили в холдинге,способны осуществлять герметичное хранение данных внутри страны и их безопасную обработку.
"Дата-центры нового поколения призваны повысить уровень Казахстана как страны, предоставляющей высококачественные и защищенные IT-услуги в том числе и иностранным компаниям на своей территории", - отметили там.
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Инвестиции Freedom Holding Corp. в развитие телеком-бизнеса были запланированы в объеме $650 миллионов в течение пяти лет. Однако с большой долей вероятности итоговая цифра будет пересмотрена в сторону увеличения. Об этом сообщалось в раскрытии финансового отчета холдинга осенью 2024 году. Также рассматривается сценарий дополнительного привлечения средств для реализации крупных проектов Фридом Финанс на публичном рынке в Гонконге.
 
Аэропорт
 
 
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