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Ресторатор пояснил, почему рестораны стали ограничивать время за столиками - РИА Новости, 17.04.2025
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07:32 17.04.2025 (обновлено: 18:37 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/restorany-2011728587.html
Ресторатор пояснил, почему рестораны стали ограничивать время за столиками
Ресторатор пояснил, почему рестораны стали ограничивать время за столиками - РИА Новости, 17.04.2025
Ресторатор пояснил, почему рестораны стали ограничивать время за столиками
Многие рестораны в Москве стали ограничивать время столика до 2-2,5 часов, а то и меньше: делается это в том числе для того, чтобы сдержать рост цен на блюда,... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T07:32:00+03:00
2025-04-17T18:37:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Многие рестораны в Москве стали ограничивать время столика до 2-2,5 часов, а то и меньше: делается это в том числе для того, чтобы сдержать рост цен на блюда, рассказал в интервью РИА Новости руководитель винного города "Белый мыс", основатель Hurma Group of Companies Дмитрий Левицкий. "Да, многие рестораны так делают, потому что экономика ресторана срастется, если они за один столик за вечер сделают минимум три посадки. Иначе они не заработают ничего. Некоторые гости, к сожалению, рассматривают это как оскорбление. Но это делается в том числе для того, чтобы сдержать рост цен на блюда", — сказал Левицкий на вопрос о том, с чем связано участившееся в Москве в последнее время ограничение столиков до 2-2,5 часов. Он подчеркнул, что обычно гостям заведений хватает двух часов, чтобы поесть и отдохнуть. "Рестораны — это же не антикафе, где берут деньги за время. Или бары, где экономика так устроена, что там каждые полчаса заказывают напиток. Тарелку макарон не будешь заказывать каждый час. Ресторан торгует едой, а бар продает времяпрепровождение", — указал Левицкий.
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москва, общество
Москва, Общество
Ресторатор пояснил, почему рестораны стали ограничивать время за столиками

Левицкий: ограничение времени столика вводят, чтобы сдержать рост цен на блюда

© Depositphotos.com / stefanolunardiДевушка в ресторане
Девушка в ресторане - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Depositphotos.com / stefanolunardi
Девушка в ресторане. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Многие рестораны в Москве стали ограничивать время столика до 2-2,5 часов, а то и меньше: делается это в том числе для того, чтобы сдержать рост цен на блюда, рассказал в интервью РИА Новости руководитель винного города "Белый мыс", основатель Hurma Group of Companies Дмитрий Левицкий.
"Да, многие рестораны так делают, потому что экономика ресторана срастется, если они за один столик за вечер сделают минимум три посадки. Иначе они не заработают ничего. Некоторые гости, к сожалению, рассматривают это как оскорбление. Но это делается в том числе для того, чтобы сдержать рост цен на блюда", — сказал Левицкий на вопрос о том, с чем связано участившееся в Москве в последнее время ограничение столиков до 2-2,5 часов.
Он подчеркнул, что обычно гостям заведений хватает двух часов, чтобы поесть и отдохнуть. "Рестораны — это же не антикафе, где берут деньги за время. Или бары, где экономика так устроена, что там каждые полчаса заказывают напиток. Тарелку макарон не будешь заказывать каждый час. Ресторан торгует едой, а бар продает времяпрепровождение", — указал Левицкий.
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