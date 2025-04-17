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Эксперт раскрыл секрет, как открыть ресторан в России и не прогореть - РИА Новости, 17.04.2025
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03:28 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/restoran-2011717085.html
Эксперт раскрыл секрет, как открыть ресторан в России и не прогореть
Эксперт раскрыл секрет, как открыть ресторан в России и не прогореть - РИА Новости, 17.04.2025
Эксперт раскрыл секрет, как открыть ресторан в России и не прогореть
Сегодня выигрывают те рестораны и кофейни, которые продают атмосферу и идею, поэтому умение добавлять к еде эмоции является основным в успехе ресторанного дела, РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T03:28:00+03:00
2025-04-17T03:28:00+03:00
россия
экономика
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Сегодня выигрывают те рестораны и кофейни, которые продают атмосферу и идею, поэтому умение добавлять к еде эмоции является основным в успехе ресторанного дела, рассказал в интервью РИА Новости руководитель винного города "Белый мыс", основатель Hurma Group of Companies Дмитрий Левицкий. "Если вы просто открываете место, где можно поесть или выпить кофе, вам будет трудно. Сегодня выигрывают те, кто продает атмосферу и идею. Мы живем в экономике впечатлений. Например, "Серф-кофе" к чашке кофе добавили историю. Я не серфер, но приходя туда, я уже немножечко и серфер, и люблю ветер и волну", - сказал Левицкий, отвечая на вопрос, как открыть в России ресторан и не прогореть. "Умение добавлять к еде эмоции сегодня является основным в успехе ресторанного дела. Все больше появляется проектов с театральной составляющей. Гастрономия и театры сливаются воедино. Все торгуют не товарами, а впечатлениями", - добавил он. Левицкий также отметил, что экономика впечатлений способна спасти и торговые центры, которые стали в последнее время менее популярны. "Следующим шагом будет экономика трансформаций, когда человек приходит в кофейню одним, а уходит другим - с новым знанием, с новым опытом. Он уже не просто пьет кофе, кофейня учит его разбираться в сортах, вкусах", - сказал он.
https://ria.ru/20250320/restorany-2006107630.html
https://ria.ru/20240927/restoran-1974987037.html
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россия, экономика
Россия, Экономика
Эксперт раскрыл секрет, как открыть ресторан в России и не прогореть

Левицкий: сегодня выигрывают те рестораны и кафе, кто продает атмосферу и идею

© Depositphotos.com / Gerain0812Оплата счета в кафе
Оплата счета в кафе - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Depositphotos.com / Gerain0812
Оплата счета в кафе . Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Сегодня выигрывают те рестораны и кофейни, которые продают атмосферу и идею, поэтому умение добавлять к еде эмоции является основным в успехе ресторанного дела, рассказал в интервью РИА Новости руководитель винного города "Белый мыс", основатель Hurma Group of Companies Дмитрий Левицкий.
"Если вы просто открываете место, где можно поесть или выпить кофе, вам будет трудно. Сегодня выигрывают те, кто продает атмосферу и идею. Мы живем в экономике впечатлений. Например, "Серф-кофе" к чашке кофе добавили историю. Я не серфер, но приходя туда, я уже немножечко и серфер, и люблю ветер и волну", - сказал Левицкий, отвечая на вопрос, как открыть в России ресторан и не прогореть.
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"Умение добавлять к еде эмоции сегодня является основным в успехе ресторанного дела. Все больше появляется проектов с театральной составляющей. Гастрономия и театры сливаются воедино. Все торгуют не товарами, а впечатлениями", - добавил он.
Левицкий также отметил, что экономика впечатлений способна спасти и торговые центры, которые стали в последнее время менее популярны.
"Следующим шагом будет экономика трансформаций, когда человек приходит в кофейню одним, а уходит другим - с новым знанием, с новым опытом. Он уже не просто пьет кофе, кофейня учит его разбираться в сортах, вкусах", - сказал он.
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