https://ria.ru/20250417/region-2011753790.html

Кабмин направит пяти регионам более 1,2 миллиарда рублей

Кабмин направит пяти регионам более 1,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 17.04.2025

Кабмин направит пяти регионам более 1,2 миллиарда рублей

Правительство в 2025 году направит 5 регионам дополнительно более 1,2 миллиарда рублей на комплексное развитие территорий, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T10:25:00+03:00

2025-04-17T10:25:00+03:00

2025-04-17T10:28:00+03:00

жилье

ставропольский край

тамбовская область

псковская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054186_0:0:3228:1816_1920x0_80_0_0_e3b1d7060c9826f5346535c3bcd158c5.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Правительство в 2025 году направит 5 регионам дополнительно более 1,2 миллиарда рублей на комплексное развитие территорий, сообщила пресс-служба кабмина. "Правительство окажет поддержку регионам в строительстве жилья и создании инфраструктуры. В 2025 году ряду регионов будет дополнительно направлено более 1,2 миллиарда рублей на реализацию проектов комплексного развития территорий", - говорится в сообщении. Средства получат 5 регионов, заявивших о такой потребности: Чечня, Ставропольский край, Пензенская, Псковская и Тамбовская области. "Финансирование позволит увеличить объемы жилищного строительства и построить новые объекты инфраструктуры. Так, в Ставропольском крае планируется строительство школы на 1550 мест, в Псковской области – новой котельной, а в Тамбовской области – новой дороги", - рассказали в правительстве. Механизм КРТ был запущен в 2021 году. Отмечается, что с его помощью можно ликвидировать ветхое и аварийное жилье и переселять граждан в новые благоустроенные дома, а также вести строительство объектов социальной, коммунальной и дорожной инфраструктуры. Работа идет в рамках федерального проекта "Жилье", входящего в состав нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

https://ria.ru/20250410/subsidii-2010526566.html

https://ria.ru/20250401/yugra-2008755260.html

ставропольский край

тамбовская область

псковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жилье, ставропольский край, тамбовская область, псковская область