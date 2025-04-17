https://ria.ru/20250417/razvitie-2011830698.html

Нижегородский губернатор представил план развития индустрии детских товаров

Нижегородский губернатор представил план развития индустрии детских товаров - РИА Новости, 17.04.2025

Нижегородский губернатор представил план развития индустрии детских товаров

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил план развития индустрии детских товаров на профильном Всероссийском конгрессе в Москве, сообщает... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T15:23:00+03:00

2025-04-17T15:23:00+03:00

2025-04-17T15:23:00+03:00

нижегородская область

нижегородская область

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил план развития индустрии детских товаров на профильном Всероссийском конгрессе в Москве, сообщает пресс-служба правительства региона. Перспективы развития отрасли производства товаров для детей, а также инструменты поддержки профильного бизнеса обсудили участники пленарной сессии Конгресса индустрии детских товаров в Москве. Никитин представил на сессии план развития индустрии в регионе и подчеркнул значимость отрасли в свете утвержденного в регионе "Пятилетия семьи". "Правительство Нижегородской области активно включилось в развитие отрасли три года назад, а в 2023 году мы сформировали план развития индустрии детских товаров. Одним из основных мероприятий этого плана стало создание профильного кластера. На сегодняшний день в него входят уже 80 компаний. Это предприятия лесной, легкой, химической промышленности, металлообработки, а также народных художественных промыслов", — цитирует пресс-служба слова Никитина. Он отметил, что специально для участников кластера были разработаны профильные меры поддержки: субсидии на продвижение продукции на электронных торговых площадках и возмещение затрат на приобретение оборудования; содействие в получении разрешительной документации и регистрации товарного знака; организация участия предприятий кластера в отраслевых российских и зарубежных выставках; предоставление микрозаймов по льготной ставке в размере 9%. В 2024 году на эту поддержку из регионального бюджета было направлено около 50 миллионов рублей. Суммарный объем производства продукции участниками кластера превысил 10 миллиардов рублей. "В этом году мы подготовили и утвердили новый план мероприятий по развитию индустрии детских товаров на период до 2030 года. Увеличиваем поддержку индустрии до 113,5 миллиона рублей и к действующим мерам поддержки добавляем компенсацию затрат на получение акта экспертизы, сертификата о подтверждении производства промышленной продукции на территории России", — добавил Никитин. Еще одной важнейшей новой мерой поддержки отрасли с этого года станет внедрение сертификата "Подарок новорожденному". "С 1 июля в рамках "Пятилетия семьи" регион вводит дополнительную меру социальной поддержки с использованием сертификата "Подарок новорожденному". Номинал сертификата — 20 тысяч рублей. На эти деньги родители новорожденных смогут приобрести продукцию нижегородских товаропроизводителей через маркетплейс. Это одновременно поддержка и родителей, и нашей индустрии детских товаров. На сегодняшний день в перечне потенциальных участников — уже 21 компания-производитель товаров для малышей", — рассказал губернатор Нижегородской области. Заместителю министра промышленности и торговли РФ Ивану Куликову презентовали стенд Нижегородской области, выполненный в виде детской комнаты для многодетной семьи. На нем представлен широкий ассортимент товаров, в том числе одежда и текстиль, мебель, развивающие игрушки и учебные пособия, а также средства гигиены и бытовая химия. Замглавы Минпромторга высоко оценил идею бренда "Юниор" о создании школьной формы с современными нижегородскими орнаментами. Компания разработала эту форму специально для школьников — участников всероссийских и международных соревнований и конкурсов.

https://ria.ru/20250411/lyulin-2010807240.html

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нижегородская область

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нижегородская область, глеб никитин