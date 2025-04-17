Онколог оценил заявления о создании в России препарата от рака
Онколог Румянцев с осторожностью оценил заявления о российском препарате от рака
© Moment Makers GroupЭксперимент в лаборатории
© Moment Makers Group
Эксперимент в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Чтобы оценить громкие заявления о создании в РФ препарата от онкологии, не имеющего аналогов в мире, нужно дождаться результатов клинических испытаний и научных статей, заявил РИА Новости заведующий отделением лекарственного лечения №4 НМИЦ онкологии имени Н.Н.Блохина Минздрава России Алексей Румянцев.
Ранее РИА Новости ознакомилось с материалами дела, из которых следует, что девятый арбитражный апелляционный суд, рассматривая спор Минпромторга России и разработчика лекарственных препаратов, пришел к выводу о создании в РФ препарата от онкологии, не имеющего аналогов в мире.
Эксперт Минздрава отметил, что на сегодняшний день нет данных клинических исследований, которые позволяли бы судить ни о спектре злокачественных новообразований, при которых может в перспективе назначаться данный препарат, ни о возможном режиме дозирования.
"В рецензируемых научных изданиях отсутствуют какие-либо упоминания результатов исследований, за исключением описания механизма действия применяемой технологии. Таким образом, для оценки громких заявлений представляется целесообразным дождаться результатов клинических испытаний и научных статей", - сообщил Румянцев.
В постановлении суда уточнялось, что препарат "Афотид" подмосковного ООО "Лина М" (Королев) уже применяется для лечения онкозаболеваний "на добровольцах, безопасность препарата доказана, что подтверждается документами, представленными в материалах дела". Клинические исследования данным препаратом разрешено проводить в семи клинических центрах, отметил суд.
Арбитражный суд Москвы ранее расторг контракт Минпромторга и ООО "Лина М", взыскал с ответчика более 117 миллионов рублей неосновательного обогащения, отказав во взыскании процентов. Это решение обжаловали обе стороны. Апелляционная инстанция сократила взыскание до 14 миллионов рублей. Она согласилась с тем, что задержка произошла по объективным причинам. Так, разрешение на клинические испытания ответчик получил с опозданием на год, затем испытания приостанавливались в связи с запретом на набор добровольцев в период пандемии, затем из-за санкций пришлось разрабатывать оборудование отечественного производства, в частности, "гомогенизатор полимерных частиц высокого давления". В результате апелляционный суд не только снизил взыскание, но и пришел к выводу, что "ответчиком разработан социально-значимый для общества препарат".