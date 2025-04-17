https://ria.ru/20250417/rak-2011722595.html
В России создан препарат от рака, не имеющий аналогов в мире
В России создан препарат от рака, не имеющий аналогов в мире - РИА Новости, 17.04.2025
В России создан препарат от рака, не имеющий аналогов в мире
Девятый арбитражный апелляционный суд выяснил, что в России создали уникальный препарат от рака, следует из материалов дела, поступивших в распоряжение РИА... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T05:27:00+03:00
2025-04-17T05:27:00+03:00
2025-04-17T11:56:00+03:00
наука
россия
общество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
рак
онкология
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд выяснил, что в России создали уникальный препарат от рака, следует из материалов дела, поступивших в распоряжение РИА Новости."При рассмотрении апелляционной жалобы судом учтено, что в результате исполнения контракта разработан препарат, не имеющий аналогов в мире, позволяющий лечить онкологические заболевания вне зависимости от стадии заболевания", — говорится в документах.Препарат "Афотид" уже применяется для лечения добровольцев, а его безопасность доказывается документами, представленными суду. Как выяснила инстанция, клинические исследования препарата разрешены в семи клинических центрах.Речь идет об иске Минпромторга к ООО "Лина М" из подмосковного города Королева. Министерство требует расторгнуть заключенный в 2014 году госконтракт на 150 миллионов рублей на НИОКР "Трансфер зарубежных разработок инновационного лекарственного средства белково-векторной доставки актиномицинового ряда для лечения онкологических заболеваний".Кроме того, Минпромторг хочет взыскать с разработчика более 117 миллионов рублей неотработанного аванса и более 80 миллионов процентов за пользование чужими средствами. Ведомство утверждает, что просрочка по НИОКР превысила шесть лет, но результат, представляющий потребительскую ценность, не достигнут.В ноябре Арбитражный суд Москвы расторг контракт и взыскал с ООО "Лина М" более 117 миллионов рублей, но не проценты. Обе стороны обжаловали решение. Апелляционная инстанция сократила взыскание до 14 миллионов рублей. Она согласилась, что задержка была вызвана объективными причинами, поскольку разрешение на клинические испытания разработчику дали с опозданием на год, а позже испытания прекращались из-за запрета на набор добровольцев во время пандемии. Затем из-за западных санкций потребовалось создавать отечественное оборудование, например гомогенизатор полимерных частиц высокого давления. В итоге апелляция решила, что ответчик создал социально значимый для общества препарат.
https://ria.ru/20250213/rak-1998989664.html
https://ria.ru/20241214/vaktsina-1989230922.html
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россия, общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), рак, онкология
Наука, Россия, Общество, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Рак, Онкология
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд выяснил, что в России создали уникальный препарат от рака, следует из материалов дела, поступивших в распоряжение РИА Новости.
"При рассмотрении апелляционной жалобы судом учтено, что в результате исполнения контракта разработан препарат, не имеющий аналогов в мире, позволяющий лечить онкологические заболевания вне зависимости от стадии заболевания", — говорится в документах.
Препарат "Афотид" уже применяется для лечения добровольцев, а его безопасность доказывается документами, представленными суду. Как выяснила инстанция, клинические исследования препарата разрешены в семи клинических центрах.
Речь идет об иске Минпромторга к ООО "Лина М" из подмосковного города Королева. Министерство требует расторгнуть заключенный в 2014 году госконтракт на 150 миллионов рублей на НИОКР "Трансфер зарубежных разработок инновационного лекарственного средства белково-векторной доставки актиномицинового ряда для лечения онкологических заболеваний".
Кроме того, Минпромторг хочет взыскать с разработчика более 117 миллионов рублей неотработанного аванса и более 80 миллионов процентов за пользование чужими средствами. Ведомство утверждает, что просрочка по НИОКР превысила шесть лет, но результат, представляющий потребительскую ценность, не достигнут.
В ноябре Арбитражный суд Москвы расторг контракт и взыскал с ООО "Лина М" более 117 миллионов рублей, но не проценты. Обе стороны обжаловали решение. Апелляционная инстанция сократила взыскание до 14 миллионов рублей. Она согласилась, что задержка была вызвана объективными причинами, поскольку разрешение на клинические испытания разработчику дали с опозданием на год, а позже испытания прекращались из-за запрета на набор добровольцев во время пандемии. Затем из-за западных санкций потребовалось создавать отечественное оборудование, например гомогенизатор полимерных частиц высокого давления. В итоге апелляция решила, что ответчик создал социально значимый для общества препарат.