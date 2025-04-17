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Страстная пятница: что важно знать в этот день - РИА Новости, 17.04.2025
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18:56 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/pyatnitsa-2011895119.html
Страстная пятница: что важно знать в этот день
Страстная пятница: что важно знать в этот день - РИА Новости, 17.04.2025
Страстная пятница: что важно знать в этот день
Для всех христиан Страстная пятница — время скорби и печали. Согласно Евангелию, в пятницу, наступившую вслед за Тайной вечерей, Иисус был осужден и распят на... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T18:56:00+03:00
2025-04-17T18:56:00+03:00
пасха
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Для всех христиан Страстная пятница — время скорби и печали. Согласно Евангелию, в пятницу, наступившую вслед за Тайной вечерей, Иисус был осужден и распят на кресте. Именно эти события вспоминают верующие в этот день.Само название этого дня отсылает к крестным страданиям Христа. В переводе с церковнославянского языка слово "страсти" означает "страдания".Однако название "Страстная пятница", скорее, народное. В церкви этот день, как и другие дни последней недели – седмицы – Великого поста, именуют Великим.В жизни верующих Великий пост и Великая седмица — это важнейший период, когда верующие духовно готовятся встретить главный праздник, Светлое Христово Воскресение.Важные службыПо церковному календарю Великая пятница начинается с вечера предшествующего четверга – когда в храмах совершают службу Страстных Евангелий: читаются 12 чтений из Священного Писания о страданиях и смерти Иисуса. Верующие в это время стоят с зажженными свечами, внутренне сопереживая распятому Спасителю.А утром в Великую пятницу служат царские часы – еще раз прочитывают три евангельских отрывка о распятии. Кроме того, читают отрывки из Ветхого Завета, посвященные предвестию прихода в мир Мессии.Важным ритуалом Страстной пятницы является вынос плащаницы. Она представляет собой большое полотно с вышитым изображением Иисуса во гробе. В этот момент фактически происходит отпевание Христа. Перед плащаницей читаются псалмы с особыми припевами от лица Девы Марии, оплакивающей сына.После этого плащаницу обносят крестным ходом вокруг храма и подносят к царским вратам. Действо символизирует присутствие Бога Сына на престоле вместе одесную Отца. В конце службы верующие прикладываются к плащанице. В этот момент поется стихира – особое песнопение, в котором рассказывается о погребении Христа.Самый строгий постВеликая пятница — день самых строгих ограничений Великого поста. По уставу предписывается вовсе воздержаться от еды – подобно тому, как жаждал Христос.Однако гастрономическими предписаниями пост не ограничивается. В Великую пятницу также следует воздерживаться от всякого рода увеселений и праздности. На это время даже о повседневных мелких радостях лучше забыть.Что нужно сделать?Священники рекомендуют провести пятницу в молитве – в храме или дома. Не лишним будет позаботиться о больных и страждущих.Основная цель для верующего — прийти к светлому празднику Пасхи, очистив свою душу. Именно для этого люди и отказываются на время от привычных радостей земного мира.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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пасха
Пасха

Страстная пятница: что важно знать в этот день

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВерующие в храме Христа Спасителя в Москве
Верующие в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Для всех христиан Страстная пятница — время скорби и печали. Согласно Евангелию, в пятницу, наступившую вслед за Тайной вечерей, Иисус был осужден и распят на кресте. Именно эти события вспоминают верующие в этот день.
Само название этого дня отсылает к крестным страданиям Христа. В переводе с церковнославянского языка слово "страсти" означает "страдания".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковКрест
Крест - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Крест
Однако название "Страстная пятница", скорее, народное. В церкви этот день, как и другие дни последней недели – седмицы – Великого поста, именуют Великим.
В жизни верующих Великий пост и Великая седмица — это важнейший период, когда верующие духовно готовятся встретить главный праздник, Светлое Христово Воскресение.

Важные службы

По церковному календарю Великая пятница начинается с вечера предшествующего четверга – когда в храмах совершают службу Страстных Евангелий: читаются 12 чтений из Священного Писания о страданиях и смерти Иисуса. Верующие в это время стоят с зажженными свечами, внутренне сопереживая распятому Спасителю.
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиИкона "Распятие" XV века на выставке в Новгородском музее-заповеднике
Икона Распятие XV века на выставке в Новгородском музее-заповеднике - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
Икона "Распятие" XV века на выставке в Новгородском музее-заповеднике
А утром в Великую пятницу служат царские часы – еще раз прочитывают три евангельских отрывка о распятии. Кроме того, читают отрывки из Ветхого Завета, посвященные предвестию прихода в мир Мессии.
Важным ритуалом Страстной пятницы является вынос плащаницы. Она представляет собой большое полотно с вышитым изображением Иисуса во гробе. В этот момент фактически происходит отпевание Христа. Перед плащаницей читаются псалмы с особыми припевами от лица Девы Марии, оплакивающей сына.
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВерующие во время богослужения в Воскресенском кафедральном соборе Берлинской и Германской епархии Русской православной церкви в Берлине
Верующие во время богослужения в Воскресенском кафедральном соборе Берлинской и Германской епархии Русской православной церкви в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Верующие во время богослужения в Воскресенском кафедральном соборе Берлинской и Германской епархии Русской православной церкви в Берлине
После этого плащаницу обносят крестным ходом вокруг храма и подносят к царским вратам. Действо символизирует присутствие Бога Сына на престоле вместе одесную Отца. В конце службы верующие прикладываются к плащанице. В этот момент поется стихира – особое песнопение, в котором рассказывается о погребении Христа.

Самый строгий пост

Великая пятница — день самых строгих ограничений Великого поста. По уставу предписывается вовсе воздержаться от еды – подобно тому, как жаждал Христос.
Однако гастрономическими предписаниями пост не ограничивается. В Великую пятницу также следует воздерживаться от всякого рода увеселений и праздности. На это время даже о повседневных мелких радостях лучше забыть.
© AP Photo / Rick RycroftАктер несет крест, изображения Иисуса Христа во время празднования Страстной пятницы в Сиднее
Актер несет крест, изображения Иисуса Христа во время празднования Страстной пятницы в Сиднее - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Rick Rycroft
Актер несет крест, изображения Иисуса Христа во время празднования Страстной пятницы в Сиднее

Что нужно сделать?

Священники рекомендуют провести пятницу в молитве – в храме или дома. Не лишним будет позаботиться о больных и страждущих.
Основная цель для верующего — прийти к светлому празднику Пасхи, очистив свою душу. Именно для этого люди и отказываются на время от привычных радостей земного мира.
 
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