Страстная пятница: что важно знать в этот день
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Для всех христиан Страстная пятница — время скорби и печали. Согласно Евангелию, в пятницу, наступившую вслед за Тайной вечерей, Иисус был осужден и распят на кресте. Именно эти события вспоминают верующие в этот день.
Само название этого дня отсылает к крестным страданиям Христа. В переводе с церковнославянского языка слово "страсти" означает "страдания".
Однако название "Страстная пятница", скорее, народное. В церкви этот день, как и другие дни последней недели – седмицы – Великого поста, именуют Великим.
В жизни верующих Великий пост и Великая седмица — это важнейший период, когда верующие духовно готовятся встретить главный праздник, Светлое Христово Воскресение.
Важные службы
По церковному календарю Великая пятница начинается с вечера предшествующего четверга – когда в храмах совершают службу Страстных Евангелий: читаются 12 чтений из Священного Писания о страданиях и смерти Иисуса. Верующие в это время стоят с зажженными свечами, внутренне сопереживая распятому Спасителю.
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиИкона "Распятие" XV века на выставке в Новгородском музее-заповеднике
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
Икона "Распятие" XV века на выставке в Новгородском музее-заповеднике
А утром в Великую пятницу служат царские часы – еще раз прочитывают три евангельских отрывка о распятии. Кроме того, читают отрывки из Ветхого Завета, посвященные предвестию прихода в мир Мессии.
Важным ритуалом Страстной пятницы является вынос плащаницы. Она представляет собой большое полотно с вышитым изображением Иисуса во гробе. В этот момент фактически происходит отпевание Христа. Перед плащаницей читаются псалмы с особыми припевами от лица Девы Марии, оплакивающей сына.
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВерующие во время богослужения в Воскресенском кафедральном соборе Берлинской и Германской епархии Русской православной церкви в Берлине
Верующие во время богослужения в Воскресенском кафедральном соборе Берлинской и Германской епархии Русской православной церкви в Берлине
После этого плащаницу обносят крестным ходом вокруг храма и подносят к царским вратам. Действо символизирует присутствие Бога Сына на престоле вместе одесную Отца. В конце службы верующие прикладываются к плащанице. В этот момент поется стихира – особое песнопение, в котором рассказывается о погребении Христа.
Самый строгий пост
Великая пятница — день самых строгих ограничений Великого поста. По уставу предписывается вовсе воздержаться от еды – подобно тому, как жаждал Христос.
Однако гастрономическими предписаниями пост не ограничивается. В Великую пятницу также следует воздерживаться от всякого рода увеселений и праздности. На это время даже о повседневных мелких радостях лучше забыть.
© AP Photo / Rick RycroftАктер несет крест, изображения Иисуса Христа во время празднования Страстной пятницы в Сиднее
© AP Photo / Rick Rycroft
Актер несет крест, изображения Иисуса Христа во время празднования Страстной пятницы в Сиднее
Что нужно сделать?
Священники рекомендуют провести пятницу в молитве – в храме или дома. Не лишним будет позаботиться о больных и страждущих.
Основная цель для верующего — прийти к светлому празднику Пасхи, очистив свою душу. Именно для этого люди и отказываются на время от привычных радостей земного мира.