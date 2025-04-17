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Страстная пятница: что важно знать в этот день

Страстная пятница: что важно знать в этот день - РИА Новости, 17.04.2025

Страстная пятница: что важно знать в этот день

Для всех христиан Страстная пятница — время скорби и печали. Согласно Евангелию, в пятницу, наступившую вслед за Тайной вечерей, Иисус был осужден и распят на... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T18:56:00+03:00

2025-04-17T18:56:00+03:00

2025-04-17T18:56:00+03:00

пасха

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Для всех христиан Страстная пятница — время скорби и печали. Согласно Евангелию, в пятницу, наступившую вслед за Тайной вечерей, Иисус был осужден и распят на кресте. Именно эти события вспоминают верующие в этот день.Само название этого дня отсылает к крестным страданиям Христа. В переводе с церковнославянского языка слово "страсти" означает "страдания".Однако название "Страстная пятница", скорее, народное. В церкви этот день, как и другие дни последней недели – седмицы – Великого поста, именуют Великим.В жизни верующих Великий пост и Великая седмица — это важнейший период, когда верующие духовно готовятся встретить главный праздник, Светлое Христово Воскресение.Важные службыПо церковному календарю Великая пятница начинается с вечера предшествующего четверга – когда в храмах совершают службу Страстных Евангелий: читаются 12 чтений из Священного Писания о страданиях и смерти Иисуса. Верующие в это время стоят с зажженными свечами, внутренне сопереживая распятому Спасителю.А утром в Великую пятницу служат царские часы – еще раз прочитывают три евангельских отрывка о распятии. Кроме того, читают отрывки из Ветхого Завета, посвященные предвестию прихода в мир Мессии.Важным ритуалом Страстной пятницы является вынос плащаницы. Она представляет собой большое полотно с вышитым изображением Иисуса во гробе. В этот момент фактически происходит отпевание Христа. Перед плащаницей читаются псалмы с особыми припевами от лица Девы Марии, оплакивающей сына.После этого плащаницу обносят крестным ходом вокруг храма и подносят к царским вратам. Действо символизирует присутствие Бога Сына на престоле вместе одесную Отца. В конце службы верующие прикладываются к плащанице. В этот момент поется стихира – особое песнопение, в котором рассказывается о погребении Христа.Самый строгий постВеликая пятница — день самых строгих ограничений Великого поста. По уставу предписывается вовсе воздержаться от еды – подобно тому, как жаждал Христос.Однако гастрономическими предписаниями пост не ограничивается. В Великую пятницу также следует воздерживаться от всякого рода увеселений и праздности. На это время даже о повседневных мелких радостях лучше забыть.Что нужно сделать?Священники рекомендуют провести пятницу в молитве – в храме или дома. Не лишним будет позаботиться о больных и страждущих.Основная цель для верующего — прийти к светлому празднику Пасхи, очистив свою душу. Именно для этого люди и отказываются на время от привычных радостей земного мира.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пасха