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Силы ПВО за ночь уничтожили 71 беспилотник
Силы ПВО за ночь уничтожили 71 беспилотник - РИА Новости, 17.04.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 71 беспилотник
Вооруженные силы ночью ликвидировали 71 дрон ВСУ над шестью регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T07:34:00+03:00
2025-04-17T07:34:00+03:00
2025-04-17T08:32:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Вооруженные силы ночью ликвидировали 71 дрон ВСУ над шестью регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — заявили в ведомстве.Большинство из них сбили в Курской области — 49 БПЛА.Кроме того, военные уничтожили:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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Силы ПВО за ночь уничтожили 71 беспилотник
МО РФ: за ночь силы ПВО уничтожили и перехватили 71 украинский БПЛА