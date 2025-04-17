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Силы ПВО за ночь уничтожили 71 беспилотник - РИА Новости, 17.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:34 17.04.2025 (обновлено: 08:32 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/pvo-2011729046.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 71 беспилотник
Силы ПВО за ночь уничтожили 71 беспилотник - РИА Новости, 17.04.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 71 беспилотник
Вооруженные силы ночью ликвидировали 71 дрон ВСУ над шестью регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T07:34:00+03:00
2025-04-17T08:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
беспилотники
министерство обороны рф (минобороны рф)
курская область
вооруженные силы украины
брянская областная дума
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Вооруженные силы ночью ликвидировали 71 дрон ВСУ над шестью регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — заявили в ведомстве.Большинство из них сбили в Курской области — 49 БПЛА.Кроме того, военные уничтожили:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, беспилотники, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область, вооруженные силы украины, брянская областная дума, рязанская область, орловская область, владимирская область, тульская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Беспилотники, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Курская область, Вооруженные силы Украины, Брянская областная Дума, Рязанская область, Орловская область, Владимирская область, Тульская область
Силы ПВО за ночь уничтожили 71 беспилотник

МО РФ: за ночь силы ПВО уничтожили и перехватили 71 украинский БПЛА

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Вооруженные силы ночью ликвидировали 71 дрон ВСУ над шестью регионами, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — заявили в ведомстве.
Большинство из них сбили в Курской области — 49 БПЛА.
Кроме того, военные уничтожили:
  • по семь беспилотников — в Орловской и Рязанской областях;
  • четыре — в Брянской области;
  • три дрона — во Владимирской области;
  • один — в Тульской области.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБеспилотникиМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Курская областьВооруженные силы УкраиныБрянская областная ДумаРязанская областьОрловская областьВладимирская областьТульская область
 
 
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