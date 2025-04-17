https://ria.ru/20250417/pvo-2011729046.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 71 беспилотник

Силы ПВО за ночь уничтожили 71 беспилотник - РИА Новости, 17.04.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили 71 беспилотник

Вооруженные силы ночью ликвидировали 71 дрон ВСУ над шестью регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T07:34:00+03:00

2025-04-17T07:34:00+03:00

2025-04-17T08:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Вооруженные силы ночью ликвидировали 71 дрон ВСУ над шестью регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — заявили в ведомстве.Большинство из них сбили в Курской области — 49 БПЛА.Кроме того, военные уничтожили:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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