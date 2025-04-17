https://ria.ru/20250417/pvo-2011728090.html
Над Владимирской областью сбили пять беспилотников
Над Владимирской областью сбили пять беспилотников - РИА Новости, 17.04.2025
Над Владимирской областью сбили пять беспилотников
Над Ковровским районом Владимирской области ночью сбито пять БПЛА, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Авдеев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T07:28:00+03:00
2025-04-17T07:28:00+03:00
2025-04-17T10:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
ковровский район
владимирская область
александр авдеев (дипломат)
безопасность
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Над Ковровским районом Владимирской области ночью сбито пять БПЛА, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Авдеев в своем Telegram-канале. "Над Ковровским районом силами ПВО ночью было сбито пять беспилотников. Повреждений, разрушений и пострадавших нет. На месте работают специальные службы", - написал он. Авдеев добавил, что угроза с воздуха в Ковровском районе пока сохраняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ковровский район
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ковровский район, владимирская область, александр авдеев (дипломат), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ковровский район, Владимирская область, Александр Авдеев (дипломат), Безопасность
Над Владимирской областью сбили пять беспилотников
Авдеев: над Ковровским районом Владимирской области ночью сбили пять БПЛА