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Над Владимирской областью сбили пять беспилотников - РИА Новости, 17.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:28 17.04.2025 (обновлено: 10:32 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/pvo-2011728090.html
Над Владимирской областью сбили пять беспилотников
Над Владимирской областью сбили пять беспилотников - РИА Новости, 17.04.2025
Над Владимирской областью сбили пять беспилотников
Над Ковровским районом Владимирской области ночью сбито пять БПЛА, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Авдеев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T07:28:00+03:00
2025-04-17T10:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
ковровский район
владимирская область
александр авдеев (дипломат)
безопасность
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Над Ковровским районом Владимирской области ночью сбито пять БПЛА, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Авдеев в своем Telegram-канале. "Над Ковровским районом силами ПВО ночью было сбито пять беспилотников. Повреждений, разрушений и пострадавших нет. На месте работают специальные службы", - написал он. Авдеев добавил, что угроза с воздуха в Ковровском районе пока сохраняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ковровский район
владимирская область
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ковровский район, владимирская область, александр авдеев (дипломат), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ковровский район, Владимирская область, Александр Авдеев (дипломат), Безопасность
Над Владимирской областью сбили пять беспилотников

Авдеев: над Ковровским районом Владимирской области ночью сбили пять БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук"
Зенитный ракетный комплекс Бук - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Над Ковровским районом Владимирской области ночью сбито пять БПЛА, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Авдеев в своем Telegram-канале.
"Над Ковровским районом силами ПВО ночью было сбито пять беспилотников. Повреждений, разрушений и пострадавших нет. На месте работают специальные службы", - написал он.
Авдеев добавил, что угроза с воздуха в Ковровском районе пока сохраняется.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКовровский районВладимирская областьАлександр Авдеев (дипломат)Безопасность
 
 
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