https://ria.ru/20250417/pvo-2011728090.html

Над Владимирской областью сбили пять беспилотников

Над Владимирской областью сбили пять беспилотников - РИА Новости, 17.04.2025

Над Владимирской областью сбили пять беспилотников

Над Ковровским районом Владимирской области ночью сбито пять БПЛА, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Авдеев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T07:28:00+03:00

2025-04-17T07:28:00+03:00

2025-04-17T10:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

ковровский район

владимирская область

александр авдеев (дипломат)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986173129_0:226:3072:1954_1920x0_80_0_0_8b5b7027644f55bcea2a1a310e1339c4.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Над Ковровским районом Владимирской области ночью сбито пять БПЛА, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Авдеев в своем Telegram-канале. "Над Ковровским районом силами ПВО ночью было сбито пять беспилотников. Повреждений, разрушений и пострадавших нет. На месте работают специальные службы", - написал он. Авдеев добавил, что угроза с воздуха в Ковровском районе пока сохраняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ковровский район

владимирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ковровский район, владимирская область, александр авдеев (дипломат), безопасность