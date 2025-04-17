https://ria.ru/20250417/putin-2011920409.html
Путин провел телефонный разговор с Токаевым
Путин провел телефонный разговор с Токаевым - РИА Новости, 17.04.2025
Путин провел телефонный разговор с Токаевым
Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T21:11:00+03:00
2025-04-17T21:11:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в сфере энергетики", — говорится в заявлении.Во время беседы российский лидер поделился мнением касательно диалога между Москвой и Вашингтоном. Кроме того, главы государств подчеркнули важность предстоящего 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Токаев примет участие в торжественных мероприятиях в столице по этому поводу, добавили в Кремле.
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владимир путин, политика, россия, москва, касым-жомарт токаев
Владимир Путин, Политика, Россия, Москва, Касым-Жомарт Токаев
Путин провел телефонный разговор с Токаевым
Путин и Токаев обсудили по телефону энергетику и российско-американский диалог