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Путин провел телефонный разговор с Токаевым - РИА Новости, 17.04.2025
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21:11 17.04.2025 (обновлено: 21:44 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/putin-2011920409.html
Путин провел телефонный разговор с Токаевым
Путин провел телефонный разговор с Токаевым - РИА Новости, 17.04.2025
Путин провел телефонный разговор с Токаевым
Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T21:11:00+03:00
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политика
россия
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в сфере энергетики", — говорится в заявлении.Во время беседы российский лидер поделился мнением касательно диалога между Москвой и Вашингтоном. Кроме того, главы государств подчеркнули важность предстоящего 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Токаев примет участие в торжественных мероприятиях в столице по этому поводу, добавили в Кремле.
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владимир путин, политика, россия, москва, касым-жомарт токаев
Владимир Путин, Политика, Россия, Москва, Касым-Жомарт Токаев
Путин провел телефонный разговор с Токаевым

Путин и Токаев обсудили по телефону энергетику и российско-американский диалог

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в сфере энергетики", — говорится в заявлении.
Во время беседы российский лидер поделился мнением касательно диалога между Москвой и Вашингтоном.
Кроме того, главы государств подчеркнули важность предстоящего 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Токаев примет участие в торжественных мероприятиях в столице по этому поводу, добавили в Кремле.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
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Владимир ПутинПолитикаРоссияМоскваКасым-Жомарт Токаев
 
 
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