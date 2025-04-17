https://ria.ru/20250417/putin-2011908967.html
Путин поприветствовал участников ММКФ
Путин поприветствовал участников ММКФ - РИА Новости, 17.04.2025
Путин поприветствовал участников ММКФ
Президент России Владимир Путин в четверг поприветствовал гостей церемонии открытия 47-го Московского международного кинофестиваля, телеграмму зачитал помощник... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T20:00:00+03:00
2025-04-17T20:00:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг поприветствовал гостей церемонии открытия 47-го Московского международного кинофестиваля, телеграмму зачитал помощник президента РФ Владимир Мединский. Московский международный кинофестиваль открывается в российской столице в 47-й раз и продлится до 24 апреля. "Рад приветствовать вас на открытии 47-го Московского международного кинофестиваля. В этом году он проходит под знаком 80-летия Великой Победы советского народа и наших союзников во Второй мировой войне", - говорится в телеграмме. Президент отметил, что кинофестиваль славится гостеприимной атмосферой, насыщенной и богатой историей, уникальными традициями. Мэтры кинематографа считали за честь именно здесь представить свои новые работы, а кому-то фестиваль дал путёвку в большую кинематографическую жизнь. В этом году заявки поступили от кинематографистов из 50 стран. Президент назвал это лучшим доказательством того, что культура была и остаётся пространством диалога, служит укреплению дружеских связей, росту взаимопонимания между народами. "Все мы знаем замечательный фильм "Москва слезам не верит". Но добавлю, что Москва верит в талант и в мощную созидательную силу искусства", - подчеркнул Путин. Также президент пожелал всем участникам церемонии и кинофестиваля успешной совместной работы, ярких впечатлений и всего наилучшего.
https://ria.ru/20250325/putin-2007292372.html
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россия, владимир путин, владимир мединский, московский международный кинофестиваль, кино, кино и сериалы
Культура, Россия, Владимир Путин, Владимир Мединский, Московский международный кинофестиваль, кино, Кино и сериалы
Путин поприветствовал участников ММКФ
Путин поприветствовал участников 47-го Московского международного кинофестиваля
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг поприветствовал гостей церемонии открытия 47-го Московского международного кинофестиваля, телеграмму зачитал помощник президента РФ Владимир Мединский.
Московский международный кинофестиваль открывается в российской столице в 47-й раз и продлится до 24 апреля.
"Рад приветствовать вас на открытии 47-го Московского международного кинофестиваля. В этом году он проходит под знаком 80-летия Великой Победы советского народа и наших союзников во Второй мировой войне", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что кинофестиваль славится гостеприимной атмосферой, насыщенной и богатой историей, уникальными традициями. Мэтры кинематографа считали за честь именно здесь представить свои новые работы, а кому-то фестиваль дал путёвку в большую кинематографическую жизнь.
В этом году заявки поступили от кинематографистов из 50 стран. Президент назвал это лучшим доказательством того, что культура была и остаётся пространством диалога, служит укреплению дружеских связей, росту взаимопонимания между народами.
"Все мы знаем замечательный фильм "Москва слезам не верит". Но добавлю, что Москва
верит в талант и в мощную созидательную силу искусства", - подчеркнул Путин
.
Также президент пожелал всем участникам церемонии и кинофестиваля успешной совместной работы, ярких впечатлений и всего наилучшего.